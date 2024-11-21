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▲日本首相石破茂在短短8天之內，接連參加APEC及G20兩大國際會議。（圖／美聯社／達志影像）

▲加拿大總理杜魯道趨前去跟石破茂握手，他並未起身，遭日本民眾痛罵。（圖／美聯社／達志影像）

▲日本首相石破茂在APEC與習近平會晤，習近平露出難得的微笑。（圖／美聯社／達志影像）

日本首相石破茂結束南美祕魯與巴西的訪問行程後，於日本時間21日清晨返抵國門。8天行程中，石破茂有2天基本上是在飛機上度過，其餘5夜則是在南美當地訪問與參加峰會，可說是異常緊湊。這場外交出訪也是自10月寮國東協峰會後，石破茂二度出訪。不同的是，先前10月石破茂見到的是中國總理李強，此次APEC及G20峰會，石破茂不只見到各國元首，更與將卸任的美國總統拜登以及中國國家主席習近平見到面，重要性不言可喻。石破茂返回日本前召開的記者會，對於自己在這次外交之行總結稱：「我與各國領袖構築了個人關係、製造了更深一層交流機會」。石破在這次的訪問中，確立美日韓將設立調整事務局來因應東亞局勢，也跟中國重新確立「戰略互惠關係」，另外也跟許多歐洲與其他國家領袖等初次會面。然而，石破茂本人也在出席峰會上出現小插曲，包括APEC峰會的閉幕式大合照上，石破茂因爲前往秘魯前總統藤森的墳墓祭拜，回程時因為在路上遇到車禍事故，因而延後行程無法參加合照。隨後，在APEC峰會上，石破茂則是自顧自地在座位上用手機，完全忽視掉旁邊有其他領袖在聊天。就連加拿大總理杜魯道趨前去跟石破茂握手，他並未起身，而是坐在位置上與杜魯道握手，有失外交風度，在日本國內引發民眾不滿，甚至有人罵他是「日本之恥」。根據《日本電視台》側面了解，石破茂在外交場合成為各國詢問對象，好比在秘魯的晚宴時，馬來西亞首相安華走近石破茂並跟他問「你對準總統川普有何看法？」直接給了石破茂單刀直入的提問。焦點集中在石破茂首相也屬正常，畢竟美國在歐洲的第一大盟友是英國，亞洲第一大盟國就是日本。因此，日本首相如何應對川普重返政壇，備受關注。只不過，石破茂在最後回程時，無法改道美國，在川普就職前與他見一面，最後只能落地在洛杉磯加油後返國。石破在記者會上稱，川普陣營表示「根據國內規定在就職前應該避免與外國領袖見面」、以及「太多國家申請見面，應有統一標準」。不過，根據日媒報導，根據過往與美方的磋商慣例中，這樣的理由不應正式公開，因為牽涉到與川普陣營的信賴關係。不過石破茂認為應該要跟國民坦承報告，最後選擇直接公開。中間偏右派的《產經新聞》指出，對比2016年川普首次勝選，時任首相安倍晉三直接飛過去邁阿密與其見面，隨後也建立起良好的「高球關係」。當時安倍的自民黨還是執政過半優勢的強勢政黨，對比現在的石破政權不穩，川普陣營也有可能評估認為不急於一時，才軟性拒絕石破茂。石破茂在里約的記者會中也稱「下任的美國政府會推出如何的政策，我們會加以好好分析，然後一起為可以建立的合作關係上好好努力」，認為可已讓川普政府了解美日兩國的合作有其利益，能夠為印太地區做出貢獻等，讓美方能確實理解。只不過這些話原本預計將對川普說，現在只能先緩緩。可以想像石破茂重視的是先前選舉所稱，要贏得國民的「理解與同理心」。另一方面，當與美國等強國打交道時，「外交禮儀」若是稍有閃失，很有可能就失去了別人的信任。「石破外交」的成敗，也有可能在這些轉念之間出現變化。相對來看，這次石破茂與習近平的會面相對溫和，習近平嘴角上揚，展現出過去會見安倍、岸田等人時的嚴峻態度。特別是習近平援引孟子的詞句「自反而縮，雖千萬人吾往矣」來跟石破茂溝通。這句話也是過去石破茂相當景仰、引以為師的已故前首相田中角榮相當喜愛的句子。過去田中為了促成日本與中共建交，也以這句詞勉勵自己。在外人看起來，煞有習近平也要石破茂發揮領導力，改善中日關係的感覺在。只是，目前面臨低民意國會的石破茂，也必須要接下來的國會中提振精神，才能將自民黨帶回正軌，要不然明年的參議院改選仍是難以跨越。擁有十足的民意、才能有奠定外交實力的底氣，這次出訪似乎以說明這。假若未來石破茂仍是低民意且不具進一步外交策略可談性，未來的外交之路將會更艱辛。●作者：鄭仲嵐／駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，過去任職台灣的電視臺，現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com