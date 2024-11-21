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勞動部勞發署北基宜花金馬分署，日前有1名39歲吳姓員工，疑似因被分署長謝宜容霸凌，4日在辦公室內輕生，該案件引發社會大眾對職場霸凌的重視；國民黨立委徐巧芯今（21）日爆料，前新竹市調查站主任林維成酒醉就會辱罵幹部，早被檢舉，即便當時調查局說要介入調查，至今卻沒有公布結果，甚至傳出林有望變副處長。徐巧芯指出，調查局在2022年就曾傳出存在霸凌問題，當時新竹市前市長林智堅論文抄襲案爆發，受害者余正煌就遭到身為主任的林維成施壓，「考績打了乙等」，且林維成的同仁透露，林「愛應酬又不想被外人當細漢，就想凹站裡同仁幫忙開車擋酒，同仁不克出席就遭林大主任罵N小時不給回家，這種人還能位居高職，前景堪憂」、「每逢喝醉酒後，會去值日官室騷擾值日官，辱罵副主任，辱罵據點，平日辱罵幹部為樂。」徐巧芯爆料，林維成曾因不滿值日調查官，沒將自己安排主桌，深夜把調查官和副主任叫到寢室辱罵，從晚間9點罵到隔天凌晨3點，整整6小時；林也曾自己帶酒到值日官室，說自己是主任喝酒沒關係，值日官也礙於上級作罷」；林更是有打架行為，雖當時有上報，但最後不了了之。儘管調查局宣稱2022年已經針對檢舉，請督察處調查，但徐巧芯表示，調查結果遲遲沒有公布。徐巧芯痛批，林維成目前身分是調查局輔導員，調查局界更傳聞長官考慮將他升為副處長，在勞動部霸凌事件後，林維成依然沒變，多位調查局的員工就在「靠北倒茶局」，群組忿忿不平表示「霸凌送檢調，那霸凌檢調的要送哪裡？」。針對徐巧芯的揭露和質問，法務部長鄭銘謙表示，會再盡快了解狀況；徐巧芯表示，昨天行政院卓榮泰院長才下令，政府各單位7天內要完成內霸凌案件的調查，「現在剩六天，麻煩按照卓榮泰要求，6天內給我給初步回覆」，鄭銘謙竟回應，「我今天才知道，可不可以算我7天」；徐巧芯表示，「你自己去跟院長講 ，如果是我，我會給你一個月，不好意思不要怪我，你們就剩6天」。