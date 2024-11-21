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▲▼林千又秀出鑽戒和項鍊、手鍊，並公開價格。（圖／林千又IG）

▲林千又開心宣布被求婚的好消息。（圖／林千又IG）

女星林千又在2015年與納豆交往，因而打開知名度，不過兩人僅交往短短1年多就分手，近年林千又淡出演藝圈，改從事精品代購，日前她在社群平台PO出分享被求婚的喜訊，今（21）日還直接公布求婚鑽戒、項鍊、手鍊整套的價錢，一共293萬4千元的天價金額讓網友看呆。林千又在17日迎來32歲生日，和新歡「Dr.Jeon」飛往夏威夷慶祝，在林千又分享的照片中，除了滿桌浪漫燭光晚餐和玫瑰花外，更吸睛的是林千又手上的超大鑽戒，她也感性告白：「謝謝你給我一個避風港，遠離狂野的海洋」，正當網友好奇她是否真的要嫁了？昨日她便發文正式證實已經接受求婚的消息。今日她PO出幾張和鑽戒的合照，她表示：「誰知道鑽石這麼好看啦，早知道就做指甲了，因為平常都要用包包就習慣沒有美甲。鑽石真的有神奇的魔力，這顆HAPPY WINSTON要230萬。」之後又發出一張和未婚夫的照片，除了鑽戒以外，還秀出了鑽石項鍊和手鍊，她透露1克拉的圓鑽項鍊，天然鑽石證和GIA分別要價16萬8千、25萬8千元，全鑽手鍊則是20萬8千元，算下來一身求婚行頭總價293萬4千元，讓網友驚呼超驚人。