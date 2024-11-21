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勞動部勞發署北分署長謝宜容涉職場霸凌，風波越演越烈，被形容是國軍洪仲丘事件翻版。對此，洪仲丘姊姊、前立委洪慈庸今（21）日表示，此時最難過最痛心的，必定是失去一個年輕生命的家庭，不是任何一個流淚的官員；她呼籲，勞動部不該擦脂抹粉，是與社會站在一起，痛定思痛改變這個環境。公務員之死引發社會譁然，謝宜容因而被記兩大過免職，事後也發聲明道歉，不過，她不認輕生案與領導風格有關。對此，洪慈庸有感而發說，勞發署北分署員工輕生案件的悲劇，揭露長期以來分署內部職場霸凌的慘況，作為保障勞工權益的最高機關，勞動部卻失去守護職場環境的能力，沒有人能接受，更沒有人能理解勞動部的處理是如此官僚。洪慈庸強調，無論是行政調查還是司法追究，必須以最嚴格的標準進行，為受害者伸張正義，也要回應社會對於更好的職場環境的期待。洪慈庸感嘆，不僅是謝宜容被指控的霸凌、濫用權力的行為，勞動部的處置與回應也荒腔走板，官官相護下所產生的調查報告，「目的良善」都極盡維護加害嫌疑人，她很納悶首長們有認真看過這份調查報告嗎？「人民的憤怒不是沒有來由，而是一切的荒誕」。洪慈庸提到，謝宜容的聲明否認自身行為與此悲劇有關，但大家無法接受的是，若真是工作壓力使受害者輕生，那麼分署長在其任內異常高的離職率、申訴無效的現象、無法改善的職場環境，難道沒有責任嗎？此時最難過最痛心的，必定是失去一個年輕生命的家庭，不是任何一個流淚的官員。洪慈庸呼籲，勞動部必須理解，這個社會對勞動部的反撲與不滿，不是針對勞動部或一個特定官員，而是因為能理解職場的痛苦，進而希望成為這個家庭的後盾，所以勞動部該做的，不是擦脂抹粉，而是與社會站在一起，痛定思痛改變這個環境。洪慈庸提到，作為職場環境的守護者，要以身作則，不讓權力變成壓迫的工具，徹底調查真相，嚴懲失職者，全面檢討內部的管理制度，最重要要避免憾事重演。