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▲班艾佛列克（左）與珍妮佛嘉納，現在除了小孩子們的是，都不會再跟珍妮佛羅培茲有太多接觸。（圖／美聯社／達志影像）

美豔性感又霸氣、強勢的珍妮佛羅培茲，經歷了與班艾佛列克復合卻又兩年後離異的感情風暴，亟需再由下一段戀情的滋潤、找回昔日的自信與神采。據歐美八卦報導，這個新的感情對象已經出現，就是被外界懷疑跟她互動有些曖昧的高大帥氣、北歐血統的新保鑣。難道她在真實生活中正在上演著《終極保鑣》的劇情？報導稱，主要還是為了氣一氣小班，而選擇保鑣不過是因為自己聘用的人員，總是比較容易掌控。好萊塢藝人與貼身保鑣朝夕相處，總會讓人好奇彼此會不會有可能擦出愛的火花？凱文科斯納與惠妮休斯頓主演的超級賣座大片《終極保鑣》就是描述一段保鑣與影歌多棲天后的戀情，曾經轟動全球。難道珍妮佛羅培茲也想效法劇情？其實歐美報導稱她現階段並沒有要主動找下一任男友，卻不代表她會放棄跟人打情罵俏的樂趣，而這個帥氣、被形容有點「瑞典第一帥」亞歷山大史卡斯加味道的北歐血統男保鑣，年輕、高大、長相也沒差班艾佛列克太多，一定能夠讓班有些後悔為何沒有好好把握住和珍妮佛的婚姻。報導還稱，最讓珍妮佛不開心的是，離婚固然是她主動提出，外界都認為是班先疏遠她，有點像是她先被甩了，以往都只有她甩人、沒有她被甩的分，這回班真的弄得她灰頭土臉，她也必須要趕快找個好對象讓外界知道，她還是非常的有行情。有趣的是，過往珍妮佛羅培茲與班的另一位前妻：珍妮佛嘉納，曾被懷疑不對盤，後來幾度在家族活動中一起出現，外界認為她們已經「破冰」，殊不知，珍妮佛嘉納只是為了自己與班所生的小孩要跟珍妮佛羅培茲的小孩住在一起，才需要勉強自己和珍妮佛羅培茲相處，現在珍妮佛羅培茲和班艾佛列克也破局，她就表明只有和小孩子有關的事，才會再跟珍妮佛羅培茲碰頭，其他時候就可能不要碰面、不要聯絡。