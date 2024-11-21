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▲台中市政府16日在府前廣場前直播棒球賽，吸引5千民眾齊聚加油吶喊。（圖／台中市政府提供）

世界棒球12強複賽，中華隊晉級前4強前進東京，台中市府定23、24日在府前廣場辦理賽事直播，民進黨多位市議員質詢時，建議比照市民野餐日遍地開花，若不能各區都有大螢幕直播，至少山海屯3大區要有。國民黨市議員黃佳恬呼應民進黨市議員張玉嬿，若屯區爭取成功，兩人就在現場跳「三振舞」，為中華隊加油打氣。世棒12強進入4強複賽，台中市府定23、24日在府前廣場辦理賽事直播，民眾可到場觀看1300吋大螢幕，由於以往在府前廣場直播的效果很好，16日甚至吸引5千民眾齊聚加油吶喊，民進黨議員謝志忠、黃守達、王立任張玉嬿等人今（21）日質詢時，建議比照市民野餐日遍地開花，若不能29行政區都有大螢幕直播，至少山海屯區要有，讓台中人共同享受熱血沸騰的棒球盛事。山線的謝志忠說，預賽時豐原曾經直播過一場，如今中華隊過關斬將前進東京，國人熱血沸騰，運動局規劃的賽事直播，可否擴增到豐原等山海屯區都有？海線議員王立任、屯區議員張玉嬿，也說要幫自己的選區爭取。接著質詢的國民黨市議員黃佳恬說，聽到大家為中華隊加油，真的很感動，她呼應同選區的張玉嬿，若屯區成功爭取直播，兩人就約烏大龍區的張家銨，在現場跳「三振舞」，為中華隊加油打氣。副市長黃國榮表示，大家為中華隊加油的心都一樣，市府目前規劃在府前廣場直播賽事，涉及場地及授權問題，會由運動局先研究可行性，如果可行再簽給市長核定後發布。