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普吉島氣候宜人，是國際間熱門的旅遊度假勝地，近年來也吸引不少中國、俄國人置產，台灣人也邁步跟進，為何普吉島能讓投資者趨之若鶩，悅榕集團創辦人何光平接受《NOWnews今日新聞》專訪時也揭露原因。位於泰國南部安達曼海海域上的普吉島，是泰國最大的海島，與70個城市有直飛航班，每年吸引千萬旅客到訪，旅館提供約4萬5000房，入住率高達7、8成，其中許多外國旅客對在當地購置第二住所或度假住宅產生興趣。尤其是歐美國家、俄羅斯、中國等地的買家對高端房地產管理有強烈需求，​每年對房地產需高達5000套。世界第四大飯店集團「悅榕集團」經營普吉島已30年，將毒性大的廢棄錫礦透過再生計畫，發展出旗艦渡假村。創辦人何光平接受《NOWnews今日新聞》專訪時分享，普吉島主要優勢在於其地理位置卓越，且氣候獨特，在潮濕寒冷的冬季時，是東南亞唯一一座乾燥、陽光明媚的島嶼，也不會受到颱風侵襲，因此吸引遊客前來。何光平觀察，過去5年來，普吉島最顯著的改變就是房地產開發的急遽增長，最早先是中國人、俄羅斯人，目前則有許多泰國人與其他國家的人一起加入開發行列，「普吉島已經成為國際化的房地產開發目的地」。台灣現在已有直飛普吉島的航班，普吉島也成為許多台灣人旅遊的熱門選項，何光平認為，就像其他國家一樣，當大量遊客前來後，有些人就會在當地置產成為房地產買家，「所以這是一個開始，我希望這是一個好的趨勢」。何光平進一步指出，他相信會有台灣人來購買普吉島的房地產，已經有一些台灣人來購買房產，雖然可能來普吉島置產的台灣人人數不如俄羅斯人或中國大陸人這麼多，但這還是一個很好的開始，代表產品提高在台灣的能見度。