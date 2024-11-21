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▲5年前的第二屆世界12強棒球賽複賽，中華隊也是在東京巨蛋對上美國的賽事，吳昇峰先發上陣，前6局表現出色，但7局下失投球被Brent Rooker一棒掃出牆外，形成逆轉2分砲，中華隊最終也以2：3不敵對手。（NOWnews資料照）

中華隊今（21）日在世界12強賽超級循環賽，中華隊0：2輸給委內瑞拉，在本輪賽事出現危機。此役先發投手黃子鵬仍繳出夠水準內容，但一次失投挨轟，讓自己吞下敗投，而時間回到5年前，另一位低肩側投、「最強銀行員」吳昇峰也是整場好投，卻因一次失投，而風雲色變。5年前的第二屆世界12強棒球賽複賽，中華隊也是在東京巨蛋進行比賽，在對上美國的賽事中，吳昇峰先發上陣，前6局表現出色，但7局下失投的滑球球被Brent Rooker一棒掃出牆外，形成逆轉2分砲，中華隊最終也以2：3不敵對手。而這一場輸球也相當關鍵，最終導致我國無緣晉級4強。吳昇峰那一場用102球，主投6又2/3局，被敲5支安打，出現1次保送，丟出7次三振，失掉3分，是一場優質先發的內容，但Rooker將他打成了敗投。30歲的Rooker如今效力於奧克蘭運動家，生涯累計79轟，最近兩季都超過30轟以上，長打能力驚人。5年後又一名台灣低肩側投站在了東京巨蛋，黃子鵬此役主投4又2/3局、被敲5安、丟2分，也是很不錯的表現。但4局下又是一顆滑球被Carlos Perez給掌握住，掃成兩分砲，最後中華隊就是以這2分輸掉。黃子鵬賽後表示，他認為被敲全壘打的那一打席位置沒有投不好，確實是想要進攻的地方，可是沒有掌握好，導致「吃球沒有吃得很完整」，軌跡被打者給帶到，加上對方的力量，被轟成全壘打。Perez本人則說，他當時就是在等變化球，黃子鵬的滑球稍微失投，自己有掌握住。本屆WBC超級循環賽就是4支球隊對決，因此每一場比賽都很重要，中華隊今天輸掉，其實就很劣勢了。除了為黃子鵬和吳昇峰感到一些可惜之外，也必須稱讚美洲打者的能力，可能一整場就一兩次機會，但他們能掌握住。37歲的吳昇峰目前仍是現役球員，但這次12強他加入情蒐團隊，用另一種方式繼續幫助國家隊，團隊希望他能以「當選手時想要看到什麼」，幫助選手和教練們找到需要的資訊。