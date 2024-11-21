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▲《小姐不熙娣》最新一集邀來柯叔元（左起）、林玟誼、蘿莉塔、關韶文。（圖／東森提供）

▲柯叔元（右四）表示自己很喜歡高爾夫卻從未收過相關公關品，聽聞《小姐不熙娣》節目班底Peggy（左二）有收過，讓他震驚之餘還謙虛請教。（圖／東森提供）

《小姐不熙娣》最新一集邀請柯叔元、林玟誼、蘿莉塔、關韶文出演，暢聊「蛤？你居然有這個？！為何大家都有獨漏我一個？」主題。小S提起先前麥當勞推出的《獵人》聯名卡包活動，自己竟沒收到全套，直呼超走心：「這動漫我幾億年前就開始看了！」更嗆好友蔡康永：「他根本不是動漫迷，給他幹嘛！」麥當勞在上個月舉辦和動漫《獵人》聯名的活動，許多網紅和藝人紛紛收到卡包，還引發一連串熱烈討論。本身就是動漫狂魔的小S，對於自己竟然沒收到整個大走心，氣得直呼：「這部動漫我大概是幾億年前就開始看了！」還吐槽有收到全套卡包公關品的蔡康永：「他根本不是動漫迷！你給他幹嘛！他還跩的二五八萬，蔡康永是喜歡公仔好嗎，我本來要幫你們PO，現在不用了！這我真的有氣到」。關韶文也表示自己沒收到全套卡包公關品，不過他笑說：「但後來也是鬆一口氣啦！」久未上綜藝的柯叔元在節目中坦言不知何謂「公關品」，因為不曾收到過，讓小S傻眼追問：「怎麼可能？那你手錶和衣服是怎麼來的？」結果發現他全身精品裝備都是廠商提供，立刻引起陣陣驚呼「那就是公關品啊！」柯叔元才恍然大悟驚覺：「那我有收過」，現場爆笑連連。他還笑稱自己熱愛高爾夫球，但從未收到相關贊助，小S立刻吐槽：「品牌都不知道你喜歡什麼啊！」於是柯叔元便對著鏡頭隔空喊話：「我喜歡打球、刮鬍刀，也想要有好用的髮蠟！」節目班底Peggy則分享自己有收到過免費高爾夫球課程和球桿，讓柯叔元超震驚，突然站起來請教Peggy：「我怎麼才能像妳一樣？」搞笑誠懇的態度引發全場爆笑，派翠克更激動喊：「你是柯叔元欸，叔元哥欸！你跟她一樣幹嘛啦！」