我是廣告 請繼續往下閱讀

俄羅斯政府20日宣布，莫斯科動物園已將逾70隻動物運至平壤中央動物園，包括非洲獅和棕熊，作為俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）贈予北韓人民的禮物。這已是今年以來俄羅斯第二度贈送動物給北韓，象徵友誼的動物外交頻頻上演，說明兩國如今的關係確實非常密切。綜合外媒報導，這次的贈予行動由俄羅斯自然資源部長科茲洛夫（Alexander Kozlov）親自監督，全部動物在莫斯科動物園獸醫團隊的陪同下，搭乘專機裝箱運抵平壤。科茲洛夫表示，「動物在國與國關係中歷來扮演著重要角色，它們被當成禮物作為支持、友善和關懷的象徵」。科茲洛夫補充說明，「莫斯科動物園與平壤動物園已經合作超過13年。我們今天移交的動物都具有繁殖能力，牠們還年輕，這正是平壤動物園真正需要的」，科茲洛夫在談話中還親切稱呼北韓為同志。蒲亭今年六月訪問北韓時，北韓領導人金正恩贈送了蒲亭兩隻豐山犬，豐山犬是朝鮮半島特有犬種，被譽為北韓國寶，兩國關係從那時起加速升溫，並在俄烏戰爭中發展出日益緊密的盟友關係。