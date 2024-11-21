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波波牙醫爭議延燒，立委蘇清泉今（21）日在立法院衛環委員會質詢時關切此議題，認為考試合格就該實習，實習通過就是合格醫師，全世界醫學院那麼多，不應針對「波波」，導致優秀人才回不來，呼籲衛福部妥善因應；衛福部長邱泰源回應，修改偏鄉實習內容減少爭議，民眾需要的是照顧，偏鄉需要好醫師。立法院社會福利及衛生環境委員會今審查預算案，並邀請相關部會首長專題報告並備詢。針對國外醫師議題，邱泰源認為，「波波」的說法是鄙視及看不起人家，且該問題是從前總統馬英九時代到現在都一直延續。蘇清泉表示，今年起國外念醫學，不管是九大地區包含美英等國，回來都須考鑑定考試，這是開倒車，以前在馬英九時代是九大地區回來不用考Pre-test，直接可以考第一階段Part 1，考過後實習一年，再臨床醫學考過OSCE（客觀結構式臨床技能評估），就可以考Part 2，Part 2後就拿到醫師證書就進入PGY（畢業後醫學訓練）。蘇清泉感嘆，全世界醫學院那麼多，只針對波波，台灣本土醫學院畢業的當然很強，但難道就是世界第一名嗎？他說，他在考選部擔任委員，遇過美國紐約大學牙醫系畢業學生，學歷成績都非常好，想回國卻不讓他回來，也限制實習，一天到晚講「波波」鄙視還獵巫，本周日又要遊行，呼籲應持平公正看待此事。對此，邱泰源回應，衛福部會勇於面對解決這些問題，這是政府和專業團體的責任，要提供民眾最好的醫療品質與環境，解決長期紛爭，舊問題用更好更新的方法解決。