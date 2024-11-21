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勞動部勞發署北基宜花金馬分署，日前有1名39歲吳姓員工，疑似因被分署長謝宜容霸凌，4日在辦公室內輕生，該案件引發社會大眾對職場霸凌的重視；謝宜容的委任律師20日表示，外界不實訛傳、未審先判；對此，政治工作者周軒表示，看完法律聲明，除了倒彈還是倒彈，並發現該律師與涉林智堅論文抄襲案的余正煌委任律師同名；學者陳時奮今（21）日再貼文下方證實是同一人，「他又出來搶聲量了」。周軒20日在臉書發文表示，「剛剛拿到謝宜容晚上委託『聯誠法律事務所』發的法律聲明，看完除了倒彈還是倒彈，稍微找了一下這間律師事務所，地址在台北市敦南地區，聲明人叫做吳俊達律師」，這名字與當年林智堅論文案，對造余正煌委任的律師之一同名，「不知道是不是同一個人？」學者陳時奮今日在該篇貼文留言表示，「同一人！當年他接受余正煌委託，告我誹謗。提告時，大張旗鼓作秀，宣稱我住在火星也要告到底，結果在北檢、高檢、北院，我連贏三場。」；陳表示，吳俊達律師官司輸了便消聲匿跡，迴避媒體訪問，「現在風頭過了，他又出來搶聲量了，而且顧客也不篩選一下。」