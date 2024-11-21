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俄烏戰爭在開打1000天後似乎有升溫趨勢，先是烏克蘭陸續發射美國「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）與多枚英國製「暴風之影」（Storm Shadow）巡弋飛彈，來攻擊俄羅斯境內目標，這是烏克蘭首度使用美國與英國製的飛彈來攻擊俄羅斯領土。而俄羅斯21日也首度朝烏克蘭發射洲際彈道飛彈，洲際彈道飛彈射程可達數千公里，能夠攜帶核彈頭，也能攜帶常規彈頭。根據《衛報》報導，烏克蘭軍方聲稱，俄羅斯由南部阿斯特拉罕（Astrakhan）地區朝烏克蘭發射一枚洲際彈道飛彈，攻擊目標是第聶伯羅（Dnipro）的關鍵基礎設施，但烏克蘭軍方沒有透露任何傷亡或損壞的細節。除了洲際彈道飛彈，烏克蘭軍方表示，另外還攔截了六枚Kh-101巡航飛彈。不過，這些說法都尚未得到俄羅斯方面的回覆或確認。俄烏戰爭升溫，鄰國匈牙利的國防部長博布羅夫尼茨基（Kristóf Szalay-Bobrovniczky）表示，將在匈牙利東北部安裝新的防空系統，以應對所有可能性。博布羅夫尼茨基直言，如今俄烏戰爭升級的威脅比以往任何時候都大。