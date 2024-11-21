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▲高雄地區受到康芮颱風影響，仍有部分作物植株黃化、葉片及果實損傷及倒伏。（圖／高市府農業局提供）

高雄地區受到康芮颱風影響，已成功爭取蘿蔔、紅豆等5項救助項目，經各公所持續查報，後續仍有部分作物植株黃化、葉片及果實損傷及倒伏，市府農業局再次成功爭取食用番茄、南瓜、櫛瓜、龍鬚菜、甘藍、薑、香蕉及水平棚架網室-塑膠布(網)農產業天然災害現金救助及低利貸款，並經農業部公告自即日起至12月3日止受理農民申報。高雄市因颱風影響導致食用番茄植株黃化、開花著果減少；南瓜及櫛瓜果實損傷；龍鬚菜及甘藍葉片損傷；香蕉和薑倒伏，以及農業設施網布毀損，影響農民生計。經各區公所持續查報，市府農業局於11月11日再次會同高雄區農業改良場及農糧署辦理災情確認，成功向中央爭取番茄、薑，每公頃5.1萬；南瓜、櫛瓜、龍鬚菜、甘藍，每公頃4.1萬；香蕉，每公頃8萬及水平棚架網室-塑膠布(網)，每0.1公頃4,000元，農損現金救助及低利貸款，自11月20日至12月3日止於土地所在區公所受理農民申報。農業局局長張清榮提醒農友，請本市有種植食用番茄（美濃區、甲仙區、茂林區、杉林區)、南瓜(美濃區、杉林區)、櫛瓜(甲仙區)、龍鬚菜、甘藍、薑、香蕉及搭設水平棚架網室-塑膠布(網)(那瑪夏區)受損損失達2成以上之農友，可先利用「農產業天然災害現地照相APP」拍照，並務必於113年12月3日前，持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，儘速向土地所在區公所申辦現金救助，農業局也會全力協助與加速勘災與現金救助發放，農友復耕若需低利貸款，亦可洽當地農會辦理。