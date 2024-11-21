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▲截至今（113）年10月底，公股銀行辦理青年安心成家貸款情況。（圖／擷取自財政部官網）

在財政部清查新青安人頭戶、轉租情況、銀行限貸令及中央銀行祭第7波選擇性信用管制之下，根據財政部今（21）日公布10月底8大公股銀行新青安房貸受理、撥貸雙雙跌破5千戶，其中兆豐銀行、第一銀行、華南銀行及彰化銀行不論受理或撥貸都不到300戶，也顯示行庫謹慎核貸及新青安假性需求漸消退。財政部國庫署今日公布新青年安心成家貸款統計，8大公股銀行10月受理戶數4599戶，比9月5664戶少了1065戶，也是新青安自去年8月上路以來次低水準、亦是今年6月以來，連續5個月落入月減局面，受理金額則為新台幣367.34億元，也比9月465.56億元，少了98.22億元。至於10月新青安撥貸也跌破5000戶，僅有4682戶，較9月6100戶少了1481戶，撥貸金額370.47億元，也比9月495.9億元少了125.43億元，其中包括兆豐銀行、第一銀行、彰化銀行、華南銀行等4家銀行不論受理或撥貸都不到300戶。就8大公股行庫承做新青安情況來看，10月受理戶數以土地銀行1369戶居冠，再來是台灣銀行1118戶，其他6家公股行庫受理都不到1000戶，其中兆豐銀行及彰化銀行10月受理戶數更不到200戶。若以10月撥貸戶數觀察，同樣僅台銀、土銀超過1000戶。行庫分析，應該還是跟行庫風險控管有關，除受限銀行法第72條之2規定，還有已核未撥案件仍待消化，加上為杜絕轉租、人頭戶等濫用新青安情況，財政部要求銀行加強貸前、貸後管理，也使得新青安假性需求逐漸退散。