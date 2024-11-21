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▲藝人納豆（左）與小12歲的女友依依（右）交往9年，終於在沖繩的沙灘上求婚成功。（圖／依依 IG）

▲雙人當場嘟嘴親親，模樣十分可愛，充滿粉紅泡泡。（圖／依依IG）

藝人納豆（林郁智）與小12歲的女友依依交往9年，終於在沖繩的沙灘上求婚成功，他隨後在臉書發文宣布喜訊，向依依深情告白，是依依救了他一命，「我要好好地謝謝妳。」依依今（21）日也發文曝光被求婚當下的心情，坦言雖然有點混亂，納豆竟然雙膝下跪求婚，但一向理智的她還是哭到無法思考，笑說：「原來真愛真的會讓人失去理智。」依依曬出多張求婚當天的照片，並向納豆告白：「原來我這麼愛你啊～我對你的愛應該是即便看到你緊張的雙膝下跪求婚，看到攝影師驚恐的臉、看到製作人傻眼愣在原地、看到經紀人在旁邊慌亂的說跪一隻腳就好，看到子余、舒涵很努力的拯救現場，理工科一直以來都很理智的我，還能哭到無法思考。」字裡行間都洋溢著幸福氛圍。依依也在最後感性向納豆喊話：「才發現原來自己這麼愛你，原來真愛真的會讓人失去理智，Here’s to forever。」照片中可以看到依依始終對著納豆露出甜美笑容，眼神中全是愛，雙人更當場嘟嘴親親，模樣十分可愛，充滿粉紅泡泡。貼文一出，釣出整排藍勾勾獻上祝福，包括張立東、張棋惠、紀艾希、夏語心、荳荳、夏宇童等人。納豆昨日也曝光對依依的求婚誓詞，浪漫告白閃瞎所有人，「跟我在一起的這8年中，應該比妳想的還要刺激很多吧？」他回憶當年領金馬獎，是依依幫他縫了紅內褲，也是依依在他腦出血時及時帶他去醫院，陪他走過高峰低谷，「我要好好地謝謝妳。謝謝妳的溫柔，包容了我的自傲和我的脆弱，謝謝妳的堅強，照顧了我的無力和我的笨拙。」