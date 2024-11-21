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▲來東京球場為中華隊加油的台灣球迷。（圖／記者葉政勳攝）

▲世界棒球12強中華隊中繼投手張奕對上委內瑞拉無失分。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.21）

▲來東京球場為中華隊加油的台灣球迷。（圖／記者葉政勳攝）

▲來東京球場為中華隊加油的台灣球迷。（圖／記者葉政勳攝）

2024年第三屆WBSC世界12強超級循環賽，21日在東京巨蛋舉行四強超級循環賽，首場比賽中華隊以0：2輸給委內瑞拉。雖然台灣輸了，但很多球迷在右外野不知疲倦、熱情地為我國代表隊歡呼、加油，真的做到將「東京巨蛋」變主場。過去在日本和台灣職棒都打過球的中華隊投手張奕，對球迷的熱情感動又驚訝，也分享自己認為台灣和日本加油團應援的不同。今天由於是平日午場比賽，又是兩支客隊，因此東京巨蛋本場的進場人數僅6790人，而且是以台灣人居多。不過雖然是在異地作戰，台灣球迷的熱情讓場上彷彿置身主場，他們揮舞著紅藍國旗，從攻守之間不間斷地高唱應援歌。張奕於第6局接手投球，在1又1/3局內送出1次三振，未被擊出任何安打，成功守住無失分。他感動地表示：「右翼的應援聲非常震撼，真的非常感謝大家的支持。」第7局投出第1個出局數後退場的張奕，向觀眾揮手致意，並將球拋向看台，以表達對球迷的感激之情。他說：「希望能好好珍惜球迷，表達感謝之情。」張奕在談到台灣球迷的應援時，開玩笑地說：「和日本不同，台灣是從比賽一開始到最後都在全力應援，真的非常耗體力，不知道大家的能量從哪裡來。」他對台灣球迷的熱情既驚訝又感動。相比之下，他指出，日本的應援通常集中在球隊進攻的時候，並且主要來自外野應援團，而不像台灣這樣從頭到尾維持著高分貝的加油聲。他對這種熱情深表感謝，同時也展現了對台灣球迷文化的敬意和驚嘆。張奕2016年以育成選秀第一輪加盟日本職棒歐力士，2019年升上一軍，2023年轉隊至西武。他在NPB一軍共出賽49場，但這次是首次登上東京巨蛋的投手丘。他回憶說：「這是一段幸福的時光。」生於台灣的張奕，高中時赴日本福岡第一高中留學，後進入日本經濟大學，隨後踏入NPB。2023年，他回到台灣職棒（CPBL），加盟富邦悍將，成為兩國棒球文化的橋樑。