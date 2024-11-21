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▲2024世界12強棒球賽4強賽況，台灣輸給委內瑞拉後，目前處於0勝1敗劣勢。（圖／NOWnews社群中心製）

2024年世界12強棒球複賽，今（21）日中華隊與委內瑞拉展開頂尖對決，最終台灣打線未能把握五局上的滿壘機會，遭對手以0:2帶走勝利。不過賽後MLB大聯盟知名記者莫羅西（Jon Morosi）則表示，中華隊仍保存著締造23年來最驕傲時刻的機會。Jon Morosi稍早在社群X上發文表示，「在超級循環賽的首戰，中華台北以0比2輸給委內瑞拉。不論接下來2場比賽發生什麼事，中華台北都將在週日爭奪獎牌。任何顏色的獎牌，都將代表台灣棒球自2001年世界盃（2001 World Cup）以來最驕傲的時刻。」回顧2001年的世界盃棒球賽，當時台灣首度成為主辦國，一共吸引了全球16國勁旅參賽，台灣、美國大戰當時更吸引超過2.5萬名球迷入場觀賽，創下當時紀錄。此外，中華隊當年也氣勢如虹，接連擊敗日、韓2隊，在世界盃史上第3度拿到第3名，也是當年亞洲最佳成績球隊。近年來中華隊棒球積分雖然都名列世界前茅，但多半都是青少棒等三級國際棒球賽事，或是U21等二級棒球賽事所獲得之積分。雖然亞運中華隊在去年就有奪銀紀錄，但僅亞洲國家參與，無法與歐美勁旅對決。至於經典賽、12強以及奧運等「」，中華隊能成功名列前3名奪牌的紀錄，的確必須要追溯到2001年，且目前已停辦的世界盃棒球賽。