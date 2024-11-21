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前總統蔡英文前往加拿大，出席在哈利法克斯市舉辦的「2024哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum, HISF）」年會。蔡英文今（21）日向國人報告，她已經抵達加拿大，會持續努力，加強台灣與國際的連結。蔡英文應「哈利法克斯國際安全論壇」邀請，前往加拿大，並將於論壇發表專題演說。蔡英文下午透過臉書表示，她已經抵達加拿大，謝謝加拿大的台灣鄉親好朋友熱情接待。蔡英文提到，接下來她會與來自世界各地的好朋友互動，就民主發展與區域安全等議題上，交換意見，也會繼續努力，加強台灣與國際的連結，提升台灣與民主夥伴的關係，讓台灣在國際的舞台上站穩腳步。蔡英文昨預告，她將會發表專題演說，向國際社會傳達台灣人民堅定守護民主、自由的努力與信念，台灣也將持續與國際社會合作，為全球的穩定與繁榮貢獻力量。