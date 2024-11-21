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勞動部勞發署北基宜花金馬分署，日前有1名39歲吳姓員工，疑似因被分署長謝宜容霸凌，4日在辦公室內輕生；謝宜容神隱多日，終於在昨（20）日晚間發出聲明，強調當事人不幸身故，和她的領導風格無關，甚至委請律師發出12點聲明，指控媒體報導不實，傷害她的社會名譽；對此，北市議員鍾小平直接到北檢告發她「過失殺人」。謝宜容昨晚發了三點聲明，向當事人和家屬致歉，但又委請律師發出聲明，表示自己的「管理風格」並非同仁離開的直接原因，公務員輕生原因並不在於她，還強調媒體和社群平台的留言，恣意混淆把關係人不幸輕生原因歸咎予謝宜容個人職場霸凌行為，悖離事實真相，已經傷害她的社會名譽，要求媒體將相關報導自行刪除。針對謝宜容的操作，鍾小平今（21）日特地到北檢，決定告發她「過失殺人」。鍾小平痛批謝宜容，雖然發了聲明表示道歉，但是根本還是不認為自己有錯，「到現在她還沒道歉喔，我們沒辦法只能展現力量，大家團結來告她找回公道。」