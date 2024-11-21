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▲明（22）日至週末氣溫有所回升，下週二則有新一波冷空氣導致降溫。（圖／中央氣象署）

▲週末雨勢有所趨緩，不過下週水氣隨著冷空氣增加，降雨範圍又會擴大。（圖／中央氣象署）

惱人的濕冷天氣終於要按下暫停鍵，中央氣象署預報員李孟軒指出，，且氣溫有所回升，下週一（11/25）全台白天有望超越25度，不過，北部、東北部將只有14至15度，空曠地區更低。李孟軒表示，東北季風預計影響到週六，，週六降雨則會再比明天更少，，只剩基隆北海岸、東北部有局部短暫雨，大台北和花東時不時有零星雨勢。氣溫部分，明後兩天還是東北季風影響的情況，，不過早晚不如前幾天冷，中南部白天則是26至28度，早晚仍要留意20度左右的低溫；週日、下週一明顯回溫，北部及東北部17至26度，花東20至27度，中南部19至29度。李孟軒說明，下週二開始，新一波冷空氣報到，強度目前介於「東北季風至大陸冷氣團」之間，，北部及東北部18至24度，花東20至26度，中南部19至29度，其中下週三清晨、下週四清晨，可能出現14至15度的最低溫。雨勢部分，下週二冷空氣南下後，水氣也會跟著變多，屆時北部及東半部又會有局部短暫雨，其它地區則維持多雲到晴。，實際情況還有變數，氣象署將持續觀察。