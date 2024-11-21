惱人的濕冷天氣終於要按下暫停鍵，中央氣象署預報員李孟軒指出，本波東北季風會慢慢減弱到週六（11/23），明（22）日降雨強度變小，且氣溫有所回升，下週一（11/25）全台白天有望超越25度，不過下週二（11/26）將迎接入秋以來「最強冷空氣」，目前預報強度已接近冷氣團，北部、東北部將只有14至15度，空曠地區更低。
明天天氣小小回暖 週末天氣最好
李孟軒表示，東北季風預計影響到週六，明天開始水氣減少，降雨範圍落在桃園以北、東北部，不過雨勢不會像這兩天這麼持續，週六降雨則會再比明天更少，週日至下週一是水氣最少的2天，只剩基隆北海岸、東北部有局部短暫雨，大台北和花東時不時有零星雨勢。
氣溫部分，明後兩天還是東北季風影響的情況，基本上北台灣天氣整天都偏涼，氣溫介於19至22度間，不過早晚不如前幾天冷，中南部白天則是26至28度，早晚仍要留意20度左右的低溫；週日、下週一明顯回溫，北部及東北部17至26度，花東20至27度，中南部19至29度。
冷空氣即將來襲 下週三氣溫最低
李孟軒說明，下週二開始，新一波冷空氣報到，強度目前介於「東北季風至大陸冷氣團」之間，下週二一整天都在降溫，直到下週三，北台灣全天氣溫不超過24度，北部及東北部18至24度，花東20至26度，中南部19至29度，其中下週三清晨、下週四清晨，可能出現14至15度的最低溫。
雨勢部分，下週二冷空氣南下後，水氣也會跟著變多，屆時北部及東半部又會有局部短暫雨，其它地區則維持多雲到晴。預估下波冷空氣會一路影響到下週六（11/30），實際情況還有變數，氣象署將持續觀察。
我是廣告 請繼續往下閱讀
李孟軒表示，東北季風預計影響到週六，明天開始水氣減少，降雨範圍落在桃園以北、東北部，不過雨勢不會像這兩天這麼持續，週六降雨則會再比明天更少，週日至下週一是水氣最少的2天，只剩基隆北海岸、東北部有局部短暫雨，大台北和花東時不時有零星雨勢。
氣溫部分，明後兩天還是東北季風影響的情況，基本上北台灣天氣整天都偏涼，氣溫介於19至22度間，不過早晚不如前幾天冷，中南部白天則是26至28度，早晚仍要留意20度左右的低溫；週日、下週一明顯回溫，北部及東北部17至26度，花東20至27度，中南部19至29度。
冷空氣即將來襲 下週三氣溫最低
李孟軒說明，下週二開始，新一波冷空氣報到，強度目前介於「東北季風至大陸冷氣團」之間，下週二一整天都在降溫，直到下週三，北台灣全天氣溫不超過24度，北部及東北部18至24度，花東20至26度，中南部19至29度，其中下週三清晨、下週四清晨，可能出現14至15度的最低溫。
雨勢部分，下週二冷空氣南下後，水氣也會跟著變多，屆時北部及東半部又會有局部短暫雨，其它地區則維持多雲到晴。預估下波冷空氣會一路影響到下週六（11/30），實際情況還有變數，氣象署將持續觀察。