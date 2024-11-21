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新光金控子公司新光銀行秉持落實提升客戶使用數位平台（如：網路銀行）時之信賴度，包含數位環境中的安全性、隱私保護、透明度及遵法性等事項，為此長期投入大量資源實踐數位交易互動信賴，於日前榮獲英國標準協會(BSI)「數位信任-精銳獎」，由新光銀行資安長林國彬代表受獎，表彰新光銀行於資訊安全管理及個資保護的精銳表現，肯定在數位信任實踐上的成果，也為銀行樹立長期經營資安治理的標竿。新光銀行表示：為持續落實金融監督管理委員會「金融資安行動方案」要求，完善新光銀行之數位服務安全、便利及營運持續不中斷，自2015年起導入ISO/IEC 27001資訊安全管理系統(ISMS)國際認證，更於2023年更新至最新的ISO/IEC 27001:2022標準，成為業界先驅，並致力於建立穩健、有效的資訊安全管理體系，2024年亦取得BS 10012個人資訊管理系統(PIMS)驗證通過，證明在個人資訊管理上具備完善的保護落實遵法要求；透過國際標準框架自我檢視，新光銀行不僅提升資訊安全管理更強化客戶個人資訊完整性，以全方位成熟完善的資安控管機制實現對客戶交付信賴的承諾。在全數位化時代浪潮下，新種資訊科技金融業務不斷推陳出新，金融數位信賴度已是客戶對企業信賴的指標，新光銀行秉持提供「優質、安全」金融服務的宗旨，讓客戶確保有安全的交易環境，在資安完善的體制中，提供更快速便利安全的數位金融服務，以持續實踐企業對社會的承諾。