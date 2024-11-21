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▲吳春城說，我們現在所遇到的人口結構問題，竟然有將近三分之一的人口缺乏方向，最核心的關鍵就是缺乏文化論述。（圖／民眾黨提供）

民眾黨立委吳春城21日在先後質詢衛福部長邱泰源及文化部長李遠時都詢問說，對於超高齡社會的想像，是一個「悲慘世界」？還是一個「美麗新世界」？一旦各部會將超高齡社會視為「悲慘世界」，所提出的解方自然就是一種「悲慘解方」，但如果是以「美麗新世界」看待，所提出的解方就會是美麗的解方，但這就要靠文化部的努力，要努力去推動壯世代文化新認知，翻轉對壯世代錯誤的文化人設，他特別提醒文化部要好好地再思考，要引導各部會及社會的整體思維。吳春城21日在質詢文化部長李遠時表示，對於臺灣即將進入超高齡社會，文化部有對應計畫嗎？有在討論此事嗎？他並詢問部長李遠，願意當一位能翻轉700萬人口壯世代文化的文化部長嗎？李遠回答說，他非常認同「壯世代」概念，也願意成為翻轉壯世代文化的部長，同時也表示，文化部有許多計畫與高齡者有關。吳春城聽到答覆後立即繼續追問，這是真的嗎？是真心嗎？日前立法院衛環委員會舉辦「壯促法公聽會」之後，他的國會辦公室收到各部會所提出的壯世代計畫內容，都是厚厚一本，只有文化部是「薄薄的一頁」，具體計畫項目則是「要在高雄流行音樂中心舉辦2024藍寶石大歌廳演唱會」，吳春城不禁怒斥說，這根本就是在嘲笑壯世代，壯世代就只配藍寶石大歌廳演唱會嗎？他要問文化部這是什麼意思？這就是文化部對壯世代的認知嗎？吳春城表示，上星期行政院院會後新聞稿，特別提到「要讓壯世代持續貢獻社會」，顯示這是行政院所重視的議題，之前他與前文化部長、現在的行政院副院長鄭麗君溝通交流一個小時，鄭副院長深表認同壯世代理念也十分感動，但是自己進入立法院後與文化部溝通壯世代將近兩個會期，文化部有同感嗎？吳春城說，我們現在所遇到的人口結構問題，竟然有將近三分之一的人口缺乏方向，最核心的關鍵就是缺乏文化論述，但是行政部門卻沒有認知，更沒有將責任放在自己身上，他原本對文化部有很高的期待，希望文化部能擔任引領臺灣進入超高齡新社會的旗手角色，但結果是到現在為止，完全沒看到文化部的努力。吳春城指出，文化部推動的工作重點還是在轉型正義，臺灣過去三十年確實是在推動民主化，但往後三十年，面臨的是人口學的問題，所造成的影響是全面性的，但行政部門卻沒有這種觀念，並任其荒蕪，如果文化部的工作重點還放在民主化，那就成了笑話。