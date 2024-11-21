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▲《偶然成為家人》中，黃寅燁跟鄭彩娟終於跟父母坦承在交往。（圖／翻攝JTBC）

▲《偶然成為家人》中，裴賢聖知道媽媽當年拋棄自己的原因，是因為怕影響自己前途。（圖／翻攝JTBC）

韓劇《偶然成為家人》下週即將迎來精彩大結局！在本週最新劇情中，黃寅燁成功走出母親的長年精神霸凌，向鄭彩娟告白成功，並勇敢的在家人面前緊握她的手示愛；裴賢聖也揭開被媽媽拋棄20年的心結，與親生母親見面坦誠溝通，並得知媽媽當年狠心斷絕聯繫的背後隱藏著催淚的真相，與殺人犯身分有關！《偶然成為家人》最新故事中，經歷漫長曲折的成長歲月，在單親家庭裡一起成長的金山河（黃寅燁 飾）、尹珠媛（鄭彩娟 飾）、姜海俊（裴賢聖 飾），歷經分別10年後終於再聚在一起，金山河成為優秀的住院醫師，尹珠媛開了一家人氣蛋糕店，姜海俊因為在美國受傷無法一圓籃球夢，而悄悄回到韓國努力打工賺錢。金山河10年來承受母親的道德綁架，但終究無法隱藏對尹珠媛的思念並對她告白，兩人戀情開花結果後，讓金山河勇敢走出母親精神霸凌的陰影，並在爸爸和珠媛父親面前，握住珠媛的手勇敢宣布：「我們正在交往中！」姜海俊也終於知道原來母親當年並非故意拋棄自己，而是擔心自己殺人犯的身分會影響兒子前途才不敢相認，母子倆終於讓心結釋懷。眾人經歷漫長曲折後獲得平凡幸福，讓許多觀眾紛紛在螢幕前落下感動的眼淚。黃寅燁、鄭彩娟、裴賢聖日前接受媒體訪問，在要錄一段「給10年後的他」 問候影片給左邊的人時，鄭彩娟笑著對裴賢聖說：「過了10年我們終於變成大明星了！拜託你一定要再跟我拍一部戲！」還誠意十足舉起雙手拜託。黃寅燁竟對鄭彩娟說：「我們不是說好每5年就要合作一部作品的嗎？怎麼現在已經10年了都還沒有呢？都沒聯絡到妳，妳的手機號碼是不是換了？如果換了可以透過公司給我新號碼，或者發Email也行。」裴賢聖則一臉害羞對黃寅燁說：「寅燁哥你現在成了世界級的明星，我反而不好意思主動聯絡，如果您能先跟我聯絡我會非常感謝，等您喔！」三人看似裝不熟的內容，其實是邊笑場邊錄製的，而且鄭彩娟曾透露最後一天拍攝時，三人哭得非常厲害，導演甚至調整拍攝順序、先拍其他橋段，最後才拍三位主演的部分。三人一致表示這部作品真的讓人難以割捨，會長時間留在心裡，可見《偶然成為家人》不僅劇情暖心催淚，更讓演員群之間培養出宛如家人般的真感情。《偶然成為家人》將於下週播出完結篇。原 作：《以家人之名》（陸劇）編 劇：洪詩英導 演：金勝浩語 言：韓文集 數：16開播日：2024年10月9日～2024年11月27日主 演：黃寅燁（飾演：金山河）、鄭彩娟（飾演：尹珠媛）、裴賢聖（飾演：姜海俊）收 看：愛奇藝國際站（每週三上線2集）