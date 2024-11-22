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▲台灣10月手機銷量排行榜，第一名至第七名除了第三名之外，全部被蘋果iPhone 16系列新機給包辦。（圖/傑昇通信）

▲iPhone 16系列新機在9月底開賣之後隨後衝高銷量，其中在10月熱銷手機排行前七名榜單當中，iPhone 16系列佔據六個名額。（圖／NOWnews攝影中心）

▲OPPO手機近幾年在台灣也相當受歡迎，其中這支要價7990元的「A3 Pro 5G 6GB/128GB」10月銷量也有第9名的成績。（圖/OPPO官網）

▲三星是台灣人最愛買手機品牌第二名，其中賣最好的是官方售價15990的中階款手機「Galaxy A55 8GB/256GB」，排在10月銷售第3名的成績。（圖/三星官網）

智慧型手機的時代，每個品牌推出的新型手機富有越來越多元的功能，也讓越來越多人加速更換手機的頻率，那麼台灣人現在最愛的手機品牌是誰呢？根據10月手機銷量數據顯示，，比9月多出6萬支之多，而以手機各別型號來看，，值得注意的是，其中買氣除了前幾名的排行榜之外，而以上三支手機的價格，，是不少長輩愛用機，僅Reno12 Pro售價17990元，屬於OPPO較為高階機種。然而在台灣三星一直都是銷售排行榜上的萬年老二，很多人可能以為三星賣最好的應該是旗艦機，，但值得一提的是，這三支手機這次本次前20排行中榜單內，，僅次iPhone 16 Pro系列，接下來順位就是它，，的確如果不是高度需要手機使用者來說，這支手機CP值真的非常高，功能也非常齊全哦！