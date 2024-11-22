智慧型手機的時代，每個品牌推出的新型手機富有越來越多元的功能，也讓越來越多人加速更換手機的頻率，那麼台灣人現在最愛的手機品牌是誰呢？根據10月手機銷售報告顯示，蘋果仍然穩坐銷量冠軍，而三星則排名第二，第三名是OPPO，其因價格便宜有性價比，有機型賣贏三星部分機型；而三星賣最好的也不是旗艦機，而是中階機A55系列！
台灣人最愛手機還是Apple！前20名iPhone包辦10支型號
根據10月手機銷量數據顯示，因為蘋果在9月推出iPhone 16系列新機，帶動台灣十月份手機市場的買氣，總銷量52.2萬支，比9月多出6萬支之多，其中前20名的手機款式當中，蘋果就霸佔10支，前七名除了三星一支手機入榜之外，其他全部都是iPhone 16系列，顯見台灣人真的非常愛用蘋果手機。
而以手機各別型號來看，奪下冠軍以及亞軍的分別為「iPhone 16 Pro Max 256GB」以及「iPhone 16 Pro 256GB」；季軍則是「三星Galaxy A55 5G 8GB/256GB」；第四名及第五名則為「iPhone 16 128GB」以及「iPhone 16 256GB」，值得注意的是，其中買氣本來較為不佳iPhone 16 Plus系列，128GB版本的在10月新進榜也衝到14名的成績。
蘋果、三星的勁敵是誰？OPPO手機主打便宜CP值也超夯
除了前幾名的排行榜之外，可以在榜單中發現OPPO的手機也有三支擠進排行榜，成為手機品牌的第三勢力，包括「A3 Pro 5G 6GB/128GB（第9名）」、「A3x 4GB/128GB（第14名）」以及「Reno12 Pro 5G 12GB/512GB（第17名）」而以上三支手機的價格，靠前名次的兩支官方售價都不用5000元，通路價甚至更低，CP值超高，是不少長輩愛用機，僅Reno12 Pro售價17990元，屬於OPPO較為高階機種。
三星在台灣成萬年老二！最夯的不是S24旗艦機
然而在台灣三星一直都是銷售排行榜上的萬年老二，很多人可能以為三星賣最好的應該是旗艦機，像是今年最新的Galaxy S24+、S24FE以及S24 Ultra，但其實這三支手機的銷售排行是排在第18名、第19名以及第20名，但值得一提的是，這三支手機這次本次前20排行中榜單內，唯三售價超過兩萬元的Android系統手機，也顯現三星在台灣高階市場，還是有其與蘋果抗爭的能力。
那麼大家台灣人最愛買的三星手機是哪一支呢？其實是中階款的「Galaxy A55 8GB/256GB」，它在10月銷售排行排在第三名，僅次iPhone 16 Pro系列，接下來順位就是它，這支手機官網售價15990元，通路價格更只要10000初頭，搭載處理器「Exynos 1480」，使用的是4nm極紫外光刻工藝製造，相機畫素高達5000萬畫素，內置鏡頭也有3200萬畫素，的確如果不是高度需要手機使用者來說，這支手機CP值真的非常高，功能也非常齊全哦！
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根據10月手機銷量數據顯示，因為蘋果在9月推出iPhone 16系列新機，帶動台灣十月份手機市場的買氣，總銷量52.2萬支，比9月多出6萬支之多，其中前20名的手機款式當中，蘋果就霸佔10支，前七名除了三星一支手機入榜之外，其他全部都是iPhone 16系列，顯見台灣人真的非常愛用蘋果手機。
而以手機各別型號來看，奪下冠軍以及亞軍的分別為「iPhone 16 Pro Max 256GB」以及「iPhone 16 Pro 256GB」；季軍則是「三星Galaxy A55 5G 8GB/256GB」；第四名及第五名則為「iPhone 16 128GB」以及「iPhone 16 256GB」，值得注意的是，其中買氣本來較為不佳iPhone 16 Plus系列，128GB版本的在10月新進榜也衝到14名的成績。
蘋果、三星的勁敵是誰？OPPO手機主打便宜CP值也超夯
除了前幾名的排行榜之外，可以在榜單中發現OPPO的手機也有三支擠進排行榜，成為手機品牌的第三勢力，包括「A3 Pro 5G 6GB/128GB（第9名）」、「A3x 4GB/128GB（第14名）」以及「Reno12 Pro 5G 12GB/512GB（第17名）」而以上三支手機的價格，靠前名次的兩支官方售價都不用5000元，通路價甚至更低，CP值超高，是不少長輩愛用機，僅Reno12 Pro售價17990元，屬於OPPO較為高階機種。
三星在台灣成萬年老二！最夯的不是S24旗艦機
然而在台灣三星一直都是銷售排行榜上的萬年老二，很多人可能以為三星賣最好的應該是旗艦機，像是今年最新的Galaxy S24+、S24FE以及S24 Ultra，但其實這三支手機的銷售排行是排在第18名、第19名以及第20名，但值得一提的是，這三支手機這次本次前20排行中榜單內，唯三售價超過兩萬元的Android系統手機，也顯現三星在台灣高階市場，還是有其與蘋果抗爭的能力。
那麼大家台灣人最愛買的三星手機是哪一支呢？其實是中階款的「Galaxy A55 8GB/256GB」，它在10月銷售排行排在第三名，僅次iPhone 16 Pro系列，接下來順位就是它，這支手機官網售價15990元，通路價格更只要10000初頭，搭載處理器「Exynos 1480」，使用的是4nm極紫外光刻工藝製造，相機畫素高達5000萬畫素，內置鏡頭也有3200萬畫素，的確如果不是高度需要手機使用者來說，這支手機CP值真的非常高，功能也非常齊全哦！