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▲台中市梨山地區長期找不到牙醫，衛生局只好商請已經屆齡退休的蔡姓醫生回鍋服務。（圖／立委何欣純提供，2024.11.21）

台灣偏鄉地區醫療資源長期不足，部分衛生所無法補齊醫師，必須靠山下的醫院支援，有些衛生所環境特殊，連支援的資源都沒有！和平區梨山衛生所因中橫經常路斷，便道平日一天只通行3班次，衛生局一直找不到牙醫願意上山服務。當地的區代表大喊「快給我們牙醫師，就算是波波也歡迎！」近來波波醫生再度成為討論話題，傳聞政府「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」，考量讓外籍牙醫學生參與，但遭衛福部否認。唯偏遠山區的衛生所、衛生室經常連醫生都找不到，問題一直存在。以嘉義縣大阿里山區為例，由嘉義基督教醫院、聖馬爾定醫院的醫護人員定點在駐村醫療站、各村巡迴醫療門診，提供專業的醫療服務。然而海拔2000公尺的台中市大梨山地區就沒這麼幸運，平日中橫便道採管制措施，一天只能通行3班次，身體健康的居民平日上下山交通已不便，若遇天災地震道路動輒封閉，導致梨山衛生所雖有正式牙醫師的職缺，台中市衛生局卻一直找不到人願意上山服務，即使申請公費醫師也沒著落，幾年前即屆齡退休的蔡姓牙醫師，不得已以68歲的高齡回鍋服務。回憶那段沒有牙醫日子，和平區代表林永富表示，「只能狂吞止痛藥啊！路不通又痛到全身沒力，只能繞合歡山多開4小時的路，由家人載到山下求醫，甚至一起留在山下過夜。」面對近來波波醫師的爭議，林永富說，鄉親的醫療不能等，若有本土培訓出來的醫生願意到偏鄉服務當然最好，若一直等不到接班的醫生，「波波醫生也可以成為偏鄉醫療的選項之一，有總比沒有好，波波醫生我們也歡迎啦！」梨山里長賴盛功指出，梨山也缺眼科醫生，有次他噴農藥不小心傷到眼睛，兒子連夜載他下山到大醫院掛急診，若太晚就醫，眼睛可能就瞎了！政府必須正視偏鄉醫療資源嚴重不足的問題，別讓山上居民成為二等公民。