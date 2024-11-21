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隨著企鵝繁殖季開始，屏東海生館不僅有「永浴愛鵝」企鵝婚禮隆重舉行中，近日飼育員更於企鵝缸內堆起雪人與企鵝們同樂。此外，也將迎來全台最夢幻的體驗活動「我與企鵝的0.1毫米」企鵝飼育照護體驗，即日起正式開放報名。海生館表示，「我與企鵝的0.1毫米」企鵝飼育照護體驗，這是全台唯一帶領民眾漫步企鵝缸內，親自感受極地區冷冽刺骨的低溫，民眾只要踏入缸內立刻會被一群企鵝包圍，經歷一般無法感受的非日常體驗。活動中會由解說員帶民眾走入企鵝後場，一探企鵝照護的秘密，同時認識屏東海生館四種企鵝的習性以及生活環境。而在企鵝缸內則由飼育員帶領民眾拿著餌料走在極地中。2025年「我與企鵝的0.1毫米」企鵝飼育照護體驗即日起開放報名。因屏東海生館企鵝繁殖季約落在每年八月至十二月，為避開企鵝們恩愛的時段，並維護牠們的安全，海生館採取「限期限額」的方式開放民眾體驗，每年僅二至六月開放體驗，且每天只有下午一點以及三點兩個場次，每場次限四個名額。海生館也呼籲喜愛企鵝的民眾盡早預約明年與企鵝相見歡的極地之旅。除此之外，屏東海生館「永浴愛鵝」企鵝婚禮也正熱烈進行中，邀請民眾於即日起至2025年1月1日入館參加，更可參加線上婚禮遊戲，有機會抽到2025年夜宿海生館免費體驗名額。