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▲台灣港務公司獲TCSA永續經營單項績效獎之殊榮。(資料照／記者黃守作攝)

▲台灣港務公司獲TCSA永續經營單項績效獎之殊榮，由業務副總經理鄭淑惠受獎。(圖／台灣港務公司提供)

台灣港務公司獲TCSA永續經營單項績效獎之殊榮，20日由該公司業務副總經理鄭淑惠代表，接受行政院副院長鄭麗君頒獎，以資鼓勵，並凸顯台灣港務公司永續經營再獲肯定。台灣港務公司總經理王錦榮表示，台灣港務公司以創新突破轉型智慧韌性港口為主題，獲得第17屆TCSA台灣企業永續獎創新成長領袖獎之殊榮，於20日由該公司業務副總經理鄭淑惠代表，到台北圓山大飯店，接受行政院副院長鄭麗君頒獎，創下港務公司連3年獲TCSA永續單項績效獎。王錦榮說，TCSA台灣企業永續獎為我國永續績效表現極具代表性之重大指標，港務公司今年自187家企業、474件申請案例中脫穎而出，憑藉的是公司創新願景、文化與公司高層全力支持，推動台灣港群智慧轉型Trans-SMART 2.0+升級計畫，於客貨運核心業務導入人工智慧、物聯網及資通訊技術應用，善用數位管理加速轉型，以提升公司管控與調整能力，提供即時資訊提高營運效率與服務品質，並強化作業風險應變，促進港埠安全與公司治理效益，內部並持續投入業務創新研究與優化人才管理培育，鼓勵科技及港區業者投入智慧化技術及應用，凝聚港務公司邁向永續治理韌性能力，成就台灣港群創新智慧且具韌性之成果。台灣港務公司業務副總經理鄭淑惠指出，港務公司秉持創新思維與積極行動，於111與112年以再生粒料(轉爐石)於台北港海事工程使用及高雄港第七貨櫃中心計畫第二期S1-S3碼頭護岸及新生地填築工程案例，於工程設計應用導入循環經濟，除原材料創新再利用，提高資材經濟效益達友善環境保護目的，連2年獲TCSA永續單項績效獎環境面「循環經濟領袖獎」，今年第3年於治理面以數位轉型打造智慧韌性港口的表現受肯定再度獲獎，展現港務公司持續在各領域突破創新追求卓越治理之決心，與積極推動永續發展之豐碩成果，視創新資源的投入為港埠永續發展必要，時時關注環境、社會及公司治理相關議題與日常應運之關聯性並尋求創新成長。王錦榮並說，港務公司未來將持續因應快速變遷的全球環境挑戰，強化公司治理並落實環境保護減碳措施，打造智慧與韌性兼具的永續港口，並攜手各界利害關係人實現低碳共榮韌性港埠的永續共好願景。