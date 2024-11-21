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孫榮富／新黨輿情中心副主任孫中山先生創立中國國民黨又是中華民國的國父，於行政、立法、司法三權之外，另增監察、考試兩權，倡行「五權憲法」。朱立倫近日在國民黨中常會說：「中華民國憲法是我們的脊梁」。但是，針對勞動部基層員工遭高官長期霸凌後選擇輕生的命案，又說：監察院存在的必要性令人存疑。在政治上，犯了骨質疏鬆症的朱立倫，究竟是孫中山的信徒還是叛徒？朱立倫的令人詬病之一，就是因人設事。孫中山先生以憲法五權分立精神作為中華民國的立國精神，監察院絕對不是虛設也不該是作為酬庸的職位，監察院擁有調查權，是古時候的御史大夫，是現代國家作為權力分立制衡之具體表現。但是，監察院之所以現在被民進黨政府視為酬庸的職位，又令諸多監察委員尸位素餐，居其位而不勤其事，無功而食祿，說到底，就是最大在野黨黨主席朱立倫在2024大選的操盤無能，無法為多數過半民眾實現政黨輪替的期待，又戀棧權位，甚至指摘孫中山先生創設的監察院，無存在的必要。試問：這位中國國民黨的朱主席，那裡是孫中山先生的信徒呢？朱立倫骨質疏鬆症的最嚴重之處就是：朱立倫在兩岸關係上的態度。孫中山先生說過：「統一」是中國全體國民的希望，能夠統一，全國人民便享福，不能統一，便要受害。既然，朱立倫說：中華民國憲法是我們的脊梁。那麼，試問朱立倫主席：中華民國憲法是不是一部統一的憲法？九二共識怎麼會是兩岸沒有共識的共識？中華民國憲法是不是一部一中憲法？中華民國的主權範圍有多大？現在，中國國民黨主席朱立倫，不說一個中國、不談兩岸統一、又質疑孫先山先生創設監察院的必要性，卻說：「中華民國憲法是我們的脊梁」，這是睜眼說瞎話；視中國國民黨黨員於碌碌無用之徒；當全體台灣2300萬的老百姓是弱智；將北京最高領導人習近平看成眼瞎耳盲之輩；卻為被刺殺身亡的日本前首相安倍晉三「降半旗」；更不敢忤逆美國拒絕準總統川普的索要保護費。試問中國國民黨全體黨員、愛好兩岸和平的台灣老百姓：犯有骨質疏鬆症的朱立倫，還是創立中國國民黨，又是中華民國國父孫中山先生的信徒嗎？犯有骨質疏鬆症的朱立倫，還能遵守中華民國憲法推動兩岸和平統一嗎？犯有骨質疏鬆症的朱立倫，還能讓全國人民享福嗎？如果，朱立倫主席對自己犯了中華民國憲法的骨質疏鬆症，還存在那麼一點的「自知之明」，為下一任的中國國民黨黨主席改選，改掉「排除異己」、改變「因人設事」的老毛病，提早建立一套公平公開公正而且沒有私心私利的中國國民黨黨主席選舉制度，也算是對偉大的孫中山先生的一點交待了。●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com