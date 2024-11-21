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世界棒球12強賽中華隊一路殺進4強進軍東京，雖然今（21）日首戰遭到委內瑞拉完封，無緣拔得頭籌，但「台灣隊長」陳傑憲繳出3安猛打賞表現，打擊近況超級火熱，再次引起大聯盟官網記者Jon Morosi的關注，Morosi大讚他擁有「大聯盟強打等級的天賦」。中華隊在本屆預賽表現出色，繳出4勝1敗的佳績，以B組第二名挺進4強。隊長陳傑憲在預賽的5場比賽中，累計14打數敲出8安打，包含首戰對南韓轟出關鍵兩分砲，貢獻3分打點，打擊率高達.571，並跑出2次盜壘成功。前天中華隊搭機前往東京備戰，Morosi在社群媒體發文盛讚陳傑憲，認為他擁有「大聯盟等級天賦」。而陳傑憲也透過翻譯回應Morosi的讚美，「如果自己年輕幾歲，挑戰大聯盟會是目標。」超級循環賽首戰對上勁旅委內瑞拉，陳傑憲3打數3安打，揮出猛打賞，打擊三圍提升至.647/.727/.824，攻擊指數（OPS）是恐怖的1.551。中華隊在不被看好打出精彩一仗，無論奪冠與否，這批中華隊選手已經成為台灣人的驕傲，Morosi也直言：「這無疑是台灣棒球自2001年世界盃以來最輝煌的時刻。」回顧2001年世界盃棒球賽，中華隊以6勝1敗成績晉級4強，雖然不敵美國無緣冠軍戰，但中華隊以3：0擊敗日本奪下季軍，當時靠著張誌家完投完封，以及陳金鋒單場雙響砲率領，全台掀起棒球熱，也為當時低迷的中職環境注入一劑強心針。