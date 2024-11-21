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勞動部勞發署北基宜花金馬分署，日前有1名39歲吳姓員工，疑似因被分署長謝宜容霸凌，4日在辦公室內輕生，該案件引發社會大眾對職場霸凌的重視；對此，國民黨立委王鴻薇預言，「或許這次事件又再掀起如MeToo事件的風起雲湧，這並不是壞事，抓出所有的土皇帝，讓霸凌憾事悲劇不再發生。」王鴻薇今（21）日在臉書發文高呼，「抓出所有土皇帝！院長總統你們道歉得太晚。勞動部公務員之死引發部長請辭，院長和總統道歉，看起來政府高層願意痛定思痛，但果真如此嗎？還是這只是政治危機處理而已。」王鴻薇表示，本周財政部保險發展中心無預警地發布新任董事長，除了大家一陣錯愕，可能很多人都忘了，之前董事長的下台就是源自於保發中心對一位工讀生的霸凌而導致這位弱勢工讀生墜樓身亡，而這還只是8月底的事情，如果那時候政府能夠一樣的重視，如果當時政府高層為工讀生震怒或道歉，或許今天就不會再出現因霸凌的公務員之死。王鴻薇指出，從昨天起又陸續傳出很多公務機關中的土皇帝，或許這次事件又再掀起如 MeToo事件的風起雲湧，「這並不是壞事，抓出所有的土皇帝，讓霸凌憾事悲劇不再發生。」