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▲來東京球場為中華隊加油的台灣球迷。（圖／記者葉政勳攝）

▲世界棒球12強中華隊首戰不敵委內瑞拉，還有機會爭取冠軍賽門票。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.21）

2024世界棒球12強賽複賽階段今（21）日在東京巨蛋火熱開戰，中華隊首戰以0：2惜敗委內瑞拉。儘管如此，東京巨蛋現場台灣應援聲浪強大，讓球迷直呼「彷彿回到台北大巨蛋！」然而，當5566經典神曲《我難過》在比賽中響起時，不少球迷卻忍不住苦笑：「真的我難過了。」根據國際棒壘總會統計，台委戰吸引6790名觀眾，大部分是揮舞國旗的台灣球迷。現場的台式應援聲浪從右外野到一壘後方席捲而來，熟悉的「Team Taiwan 加油」應援聲音此起彼落，喇叭組也在右外野帶動氣氛。每當中華隊遭觸身，現場立即噓聲四起，把東京巨蛋變主場。為了炒熱現場氣氛，大會DJ也在比賽中播放台灣經典流行歌曲，包含茄子蛋《愛情你比我想的閣較偉大》、王心凌《愛你》、5566《我難過》、蕭敬騰《王妃》等，整個東蛋充滿濃厚的台灣味。《我難過》作為一代經典神曲，卻在比賽中播放，讓不少球迷忍不住在社群媒體上吐槽：「放這首真的很應景，今天的比賽我也很難過。」也有球迷表示：「在現場聽到這首歌，確實有點傻眼，但主場感很強，某種程度還是不錯。」台灣應援的聲勢甚至引起蔡其昌會長注意，他在社群平台Threads貼文表示：「請問在台灣的大家，有聽到我們台灣人在東京巨蛋的應援聲嗎？」留言區立刻湧入粉絲留言：「超級大聲！一度以為是在播台北大巨蛋的比賽！」、「聲音很炸，讓人感動！」、「東京巨蛋真的變成我們的主場了！」中華隊首戰雖不敵委內瑞拉，但還有爭取晉級冠軍賽的機會，接下來中華隊將於22日迎戰美國，23日再度對上日本，力爭複賽前二名晉級冠軍賽。