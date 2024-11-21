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▲日本隊先發投手高橋宏斗。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.21）

▲美國隊先發投手Rich Hill，先發4局無失分，和日本隊先發高橋宏斗上演激烈投手戰。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.21）

世界頂尖棒球強權對決！世界12強棒球賽複賽在今（21）日開打，繼中華隊和委內瑞拉的比賽後，地主國日本在晚上迎來「美日大戰」。高橋宏斗開局連飆3次三振，展現王牌氣勢，來到日本隊進攻回合，桑原将志在首局敲出一遊間滾地球，但美國二壘手Termarr Johnson發生失誤，日本成功站上一壘。2局上，Carson Williams敲出1支二壘安打，但高橋宏斗連續飆出2K，瓦解美國攻勢。美國Luke Ritter在4局上靠著保送上壘，但日本在5局上由隅田知一郎登板中繼，美國5局下由3A層級投手Darrell Thompson接棒，結果遭到日本猛攻，坂倉将吾、小園海斗接力敲出帶有打點的安打，日本3：1逆轉領先美國，展現守護國際賽24連勝紀錄的決心。