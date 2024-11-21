世界頂尖棒球強權對決！世界12強棒球賽複賽在今（21）日開打，繼中華隊和委內瑞拉的比賽後，地主國日本在晚上迎來「美日大戰」。比賽前4局上演投手戰，日本先發高橋宏斗飆出8次三振，美國Rich Hill也連續解決11名打者，直到5局上日本隊換投，Colby Thomas敲出打破沉默的陽春彈，不過武士隊也立刻展開反擊，坂倉将吾、小園海斗接連安打痛擊美國投手群，目前5局結束，日本反倒以3：1領先美國。
開場上演投手戰 高橋4局狂飆8K
高橋宏斗開局連飆3次三振，展現王牌氣勢，來到日本隊進攻回合，桑原将志在首局敲出一遊間滾地球，但美國二壘手Termarr Johnson發生失誤，日本成功站上一壘。雖然辰己涼介接力敲出安打，形成ㄧ、二壘有人局面，不過Rich Hill連續解決2名打者，化解首局失分危機。
2局上，Carson Williams敲出1支二壘安打，但高橋宏斗連續飆出2K，瓦解美國攻勢。然而，Rich Hill沒有讓小將專美於前，在2、3局投出6上6下，其中包含4次三振。
Thomas炸裂陽春砲 武士隊猛攻反咬
美國Luke Ritter在4局上靠著保送上壘，但高橋宏斗又接連讓美國隊2名打者吞下三振，前4局投球已送出8次三振，日本隊在4局下也沒有敲出安打，雙方維持0：0平手。
日本在5局上由隅田知一郎登板中繼，但面對首名打者Colby Thomas，就被敲出1發陽春砲，讓美國隊先馳得點。
美國5局下由3A層級投手Darrell Thompson接棒，結果遭到日本猛攻，坂倉将吾、小園海斗接力敲出帶有打點的安打，日本3：1逆轉領先美國，展現守護國際賽24連勝紀錄的決心。
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高橋宏斗開局連飆3次三振，展現王牌氣勢，來到日本隊進攻回合，桑原将志在首局敲出一遊間滾地球，但美國二壘手Termarr Johnson發生失誤，日本成功站上一壘。雖然辰己涼介接力敲出安打，形成ㄧ、二壘有人局面，不過Rich Hill連續解決2名打者，化解首局失分危機。
2局上，Carson Williams敲出1支二壘安打，但高橋宏斗連續飆出2K，瓦解美國攻勢。然而，Rich Hill沒有讓小將專美於前，在2、3局投出6上6下，其中包含4次三振。
Thomas炸裂陽春砲 武士隊猛攻反咬
美國Luke Ritter在4局上靠著保送上壘，但高橋宏斗又接連讓美國隊2名打者吞下三振，前4局投球已送出8次三振，日本隊在4局下也沒有敲出安打，雙方維持0：0平手。
日本在5局上由隅田知一郎登板中繼，但面對首名打者Colby Thomas，就被敲出1發陽春砲，讓美國隊先馳得點。
美國5局下由3A層級投手Darrell Thompson接棒，結果遭到日本猛攻，坂倉将吾、小園海斗接力敲出帶有打點的安打，日本3：1逆轉領先美國，展現守護國際賽24連勝紀錄的決心。
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