我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部勞發署北基宜花金馬分署，日前有1名39歲吳姓員工，疑似因被分署長謝宜容霸凌，4日在辦公室內輕生；謝宜容神隱多日，終於在昨（20）日晚間委請律師發出聲明，指控媒體報導不實，傷害她的社會名譽，要求媒體刪除不實報導；對此，資深媒體人謝寒冰表示，謝宜容敢說語帶恐嚇、氣焰囂張的原因，與她被爆每年花費百萬元送禮討好長官有關，但不用跟媒體來這一套。針對謝宜容的聲明，謝寒冰今（21）日在網路節目《寒冰新聞秘辛》表示，自己沒在怕，「我就這樣講，不然你來告我」，到時候若真的被謝宜容告，且被傳出庭，一定會告訴法官和檢察官，自己雖然語氣激動、情緒控管失當，但主要是為了社會公益，所以「目的良善。」謝寒冰指出，謝宜容敢說語帶恐嚇、氣焰囂張的原因，與她被爆每年花費百萬元送禮討好長官有關，因為她可能透過這種方式，累計廣大的人脈；謝寒冰怒嗆，不用跟媒體來這一套，媒體不可能因為她講幾句話就不敢說話。