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堪稱「台版地面師」，以代筆偽造假遺囑，詐領獨居長者遺產案，共有11名獨居老人受害，不法所得高達1.4億餘元，今（21）日台北地檢署檢察官偵查終結，依貪污治罪條例、偽造文書、詐欺取財、公務員收賄以及組織犯罪條例等10多項罪嫌，將44人起訴。其中，律師蔡鴻燊、集團二當家王煜堤和主嫌蔡尚月的妻子林緻苓等三人，仍在押。檢方將三人移審台北地院，下午5時許召開接押庭，蔡鴻燊堅不認罪，法官認為其犯罪情節重大，重刑可期，有逃亡之虞，有羈押必要，但不禁見。下午5時許，準時開庭，法官一開始就問蔡鴻燊認不認罪？蔡鴻燊否認犯罪，他說根本不知道代筆遺囑是偽造的，從頭到尾就是擔任見證人，負責聲明人簽名，覺得自己很冤枉，沒想過問題會這繁雜，被羈押到現在壓力非常大，他還一度哽咽，告訴法官希望能還他清白。當法官接著問主嫌蔡尚岳的妻子林緻苓是否認罪時，她說「承認犯罪」，但不清楚犯罪所得，自己只是掛名負責人，都是蔡尚岳負責分配，僅僅拿到家用的錢而已，法官問「蔡尚岳拿到多少犯罪所得」，林緻苓回答「我不清楚」。集團二當家王煜堤，當庭承認犯罪，他告訴法官已經把771萬犯罪所得繳回，法官問是否有將犯罪所得給林緻苓，他說「有給她300萬，是塔悠路房屋出售的尾款」，法官問林不記得，林回覆「我沒有太多印象，錢應該都是交給蔡尚岳，自己真的沒有印象」。蔡的辯護律師希望法官以30萬元交保，因為蔡的父母皆已經退休，家境不寬裕，且證物都已扣押沒有串證、滅證可能性。蔡也補充說，解釋當時收到的150萬，以為是蔡尚岳跟債務人催討的錢，不知道是犯罪所得，希望法官傳喚蔡岳庭對質。蔡的另一名辯護律師也說，蔡於110考上公證人，初出社會，不知道社會險惡，被人利用作為犯罪工具，且已經被押4個月，希望法官審酌合理交保。林志玲的辯護律師說，實際犯罪都是蔡尚岳進行，林對於犯罪計畫和細節都不清楚，名下的帳戶也全都被扣押，被押4個月，沒有收入，還有3名子女要照顧，希望法官能讓她具保停押。而王煜堤的律師說，王的自白符合減刑規定，不只供出共犯，4隻名錶也已經拍賣繳回國庫，現在還有一間市價3400多萬的房產，也要進入二拍，王煜堤是第一次犯案，且四代同堂，向別人租屋，沒有逃亡風險，希望法官准予50萬交保，給他自新的機會。最後法官諭知，蔡鴻燊因犯罪嫌疑重大，犯罪所得不低，重刑可期，有逃亡之虞，且人有不甘受罰自覺，認為蔡鴻燊可能會因為要面對重刑而逃亡，有羈押之必要，但不禁見；林、王兩人因都坦承犯行，且王男提出財產扣押，無羈押必要，讓林緻苓以300萬元交保，王煜堤400萬元交保，法官給予兩人一周時間籌保釋金。