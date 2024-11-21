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▲勞動部勞動力發展署近期涉入霸凌案。（圖／NOWnews資料照）

▲郭彥甫自揭曾遭惡師霸凌，讓粉絲非常震驚。（圖／郭彥甫 臉書）

郭彥甫也曾被霸凌！勞動部北分署長謝宜容疑涉職場霸凌，導致吳姓職員承受不住選擇輕生，被勞動部記兩大過免職，引發各界譁然，也讓職場霸凌議題再度浮上檯面，對此男星郭彥甫今（21）日稍早也在臉書上發聲，自揭過去遭到惡師強迫脫衣服，還慘被對方賞耳光，對此他也撂下狠話：「別讓我遇到你，換我能把你給吞了。」近期勞動部鬧出人命，案件相關議題幾乎佔據整個社會新聞版面，而勞動部也在今天稍早的記者會上宣布認定謝宜容確實對下屬有咆嘯、怒罵和侮辱等霸凌行為，不過無法確定是否與死者輕生原因有關，引發各界震怒。而郭彥甫也罕見在臉書上發聲，指出自己也曾遇到霸凌，對象還是國中老師，讓粉絲非常震驚。郭彥甫在臉書上坦言霸凌無所不在，更自爆不堪的過往，指出當時還在就讀國中，班上有同學遺失錢包，沒想到當時老師疑似是懷疑犯人是郭彥甫，竟刻意把他叫進辦公室：「他把窗戶都關上、鎖上，然後命令我把襪子脫掉、上衣脫掉，接著不明事理給我一個超大巴掌，我才10多歲，嚇得要死、全身發抖，就是要我認、要我吞，然後警告我出了這個門，說出去試試看。」不只如此，儘管事隔多年，郭彥甫仍表示一切歷歷在目：「到現在邊打字還是心跳很快，別讓我遇到你，換我能把你給吞了。」更直呼：「非常可怕的童年記憶。」讓粉絲心疼表示：「太可惡了這種人」、「霸凌的什麼地方都有，願地獄快收他」、「應該請他出來道歉，這種沒天良的事情」、「其他老師也是幫凶！」