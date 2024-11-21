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2025亞洲盃資格賽第二階段賽事今（21）日在和平籃球館開打，中華隊主場迎戰香港，賽前籃球協會副秘書長張承中和媒體說明目前國家隊在參賽協議、保險和後勤等事項上的最新進度，透露接下來對戰紐西蘭一戰，球員都會搭乘商務昌，也都會是一人一間單人房。張承中表示，出戰香港一戰前，本來僅有5人簽署國家隊參賽協議，如今已經有9人願意簽。另外在保險方面，願意給薪資合約的人也增加一人，目前有6人願意繳交，額度最高為50萬，最低也有15萬。這次亞洲盃資格賽第二階段的賽事，第一場對香港是在台北和平館打，第二戰25日在客場出戰紐西蘭一役，要先飛奧克蘭再轉基督城，得轉2次機，所以只有爭取到5個商務艙。但回程就所有人都可搭商務艙，且所有人都可住單人房。至於還沒簽協議和繳交額約的球員，他會一位一位去溝通，親自了解原因，希望能在2月作客香港前全部繳交和簽下協議。