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勞動部勞發署北基宜花金馬分署，日前有1名39歲吳姓員工，疑似因被分署長謝宜容霸凌，4日在辦公室內輕生，該案件引發社會大眾譁然；媒體人羅友志狠酸，「民進黨愛勞工本身就是一場笑話」。羅友志20日在個人粉專狠酸，民進黨愛勞工本身就是一場笑話，「八年前讓你修勞基法，吵吵鬧鬧一年多，這八年來勞資關係進步了嗎？職場文化健康了嗎？」羅友志質疑，當年民進黨喊要修勞基法，喊得震天響，「修法之後更好了嗎？」法院裡勞資互告案件急速成長，中小企業不如歸去的數字也越來越多，甚至老闆被開罰單數量也越來越高，「勞資關係和諧了嗎？」羅友志嘲諷道，勞動部裡面竟有分署長霸凌逼死自己的雇員，「更好笑了，這不是嗎？自己這麼重勞工，自己把勞工捧在手心，然後自己用的勞動部長底下的一級官員霸凌勞工，這還不夠好笑喔？」