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▲日本隊先發投手高橋宏斗以最快球速158公里的直球作為武器，而Hill則以球速僅140公里出頭的直球，搭配曲球、滑球和切球等變化球種，展現不同畫風。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.21）

▲美國隊先發投手Rich Hill。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.21）

▲日本名將松坂大輔擔任日本朝日電視台球評。（圖／讀者提供）

2024年第三屆 WBSC 世界棒球12強賽11月21日在東京巨蛋展開，晚間日本對美國的超級循環賽。曾經的大聯盟強投Rich Hill儘管今年已經過了巔峰期，但仍用經驗和技術，讓來衛冕的亞洲勁旅無計可施。日本小組賽5場比賽共攻下36分，但今天前4局卻被美國先發投手Hill所完全擋住，他靈活多變的投球風格，徹底讓日本打線迷失。連在解說的松坂大輔都對他讚不絕口。Rich Hill，今年44歲，與電視轉播解說的松坂大輔同年。而日本先發投手高橋宏斗只有22歲，兩人相差22歲，因此這場比賽也被形容為世代間的對抗。高橋以最快球速158公里的直球作為武器，而Hill則以球速僅140公里出頭的直球，搭配曲球、滑球和切球等變化球種，讓日本打線無法適應。Hill在比賽前4局僅被打1支安打，無失分，展現了無與倫比的控球與戰術智慧。Rich Hill是一名經驗豐富且技術全面的投手，他算是「老來俏」的球員，巔峰期是在2016-2020年才到來。他心理素質沉穩，一顆極品曲球是打者夢魘。生涯迄今總共投了1409局，拿到90勝74敗，防禦率4.01，送出1428次三振。壯年時期的他是聯盟最具競爭力的先發投手之一。Hill2002年被芝加哥小熊隊選中，並在2005年首次登上大聯盟。他早期以快速球與曲球為基礎的投球策略逐漸成型。在經歷傷病與表現起伏後，Hill 在2015年重返大聯盟並效力波士頓紅襪，表現出色。2016年加入洛杉磯道奇，迎來生涯高峰，成為道奇輪值中穩定的投手，並幫助球隊多次打入季後賽。Hill 曲球（Curveball） 是大聯盟最具威脅性的之一，軌跡刁鑽且具有極高的旋轉率、而且還會有不同擺臂姿勢，讓打者更難以猜測。他使用曲球的頻率非常高，占其投球比重的 40%-50%，尤其擅長低角度投球讓打者揮空或擊出弱滾地球。速球方面，Hill的球速並不快，約88-91mph，但結合曲球的搭配使得打者難以準確預測來球。而且他非常擅長掌控投球節奏，讓打者不好抓到打擊時機，再加上一顆用來對付右打的變速球，真的很難對付。而今天面對日本打者，他也展現大投手架勢，前4局只讓對手敲出1支安打，沒有送出任何三振，還飆出5次三振，讓美國隊一度取得領先。與高橋宏斗在用時速155公里左右的速球和145公里左右的指叉球，壓制美國打者的畫風不同；Hill專注於用時速140公里的快速球和時速110公里的曲球和日本選手周旋，狐狸般狡詐地用速差和進壘位置，破壞打者節奏和平衡，取得非常好的效果。今天解說的古田敦也對Hill投球給予非常高評價：「他僅用直球、曲球和滑球就能有效壓制打者，真的非常厲害。他還會在放腳時的時機點上做出微調，這讓打者揮棒時機出現偏差。果然是能在大聯盟長時間立足的優秀投手。」這種讚美已經非常棒了，但還不是最棒的。日本前大聯盟投手、「平成怪物」松坂大輔則說：「這場是教科書般的投球表現。他運用所有的技巧，將自己的能力發揮到極致，這正是他的強項。」Rich Hill 的成功來自於智慧與技術的結合，即便在 40 多歲時，仍能依靠球種的變化與經驗在職棒舞台上持續發揮影響力。