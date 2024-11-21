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▲樑馳昇爆料節目組在播出《黑白大廚》前還提醒他收看。（圖／IG bodyspace_）

Netflix日前推出的韓國實境綜藝節目《黑白大廚：料理階級之戰》，在播出之後掀起熱議，許多餐廳和主廚也因此打開知名度，不過主廚們的黑料也隨著節目爆紅而被挖出，近期更有一名擁有25萬訂閱的YouTuber樑馳昇爆料，指出自己也有參與節目錄製，沒想到播出後他才發現自己的所有鏡頭都被剪掉，讓他忍不住自嘲：「我全部被剪光了，連續看了3小時都沒看到我，一個人坐在沙發上覺得自己很淒慘！」健身教練出身的樑馳昇因為熱愛下廚，因此被《黑白大廚》的製作單位找上，「聽說館長您也很擅長下廚，我們這次要做《黑白大廚》，可以一起合作。」讓樑馳昇為此準備了好幾個月，更認真思考了第一道料理的主題，由於他過去曾經營過韓式路邊攤，因此決定端出道地的韓式料理。而樑馳昇回憶當時過往，指出節目從清晨6點開拍，就一路錄製到晚上12點，也讓他相當期待播出效果，節目組也在節目播出前提醒他要準時收看：「可以抽空看一下喔。」沒想到樑馳昇如實收看，卻完全沒有看見自己的身影，讓他難過表示：「我全部被剪光了，連續看了3小時都沒看到我，一個人坐在沙發上覺得自己很淒慘！」樑馳昇後續甚至還安慰自己：「難道是後面幾集才會出現嗎？但我參與的拍攝部分明明全都播了。」不只如此樑馳昇還坦言自己錄製了節目後有簽訂保密協議，因此好友們也不知曉他是為了《黑白大廚》而忙，也讓網友十分訝異。