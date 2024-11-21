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▲國際天星風水命理專家邱彥龍就提醒，小雪到來後的16天將出現「九頭蛇梅杜莎凶能量」發威，有許多行業都會受到影響。（圖／取自Unsplash）

▲小雪到來也正式進入射手月，邱彥龍老師指出，對火象星座者來說，包含射手、獅子、牡羊在內都是一個加分的月份。（示意圖／取自pixabay）

節氣「小雪」即將在本週五11月22日這一天到來，天氣也漸漸變得寒冷，運勢、星象也再度出現變化。對此，國際天星風水命理專家邱彥龍就提醒，小雪到來後的16天將出現「九頭蛇梅杜莎凶能量」發威，有許多行業都會受到影響，而化災秘訣也一次公布了。11月22日進入小雪，命理專家邱彥龍提醒，小雪是十二消息卦的坤卦，六爻全陰，又遇冥王星深藏，陰氣至極，容易夢見或遇見幽暗神靈鬼怪之事，且小人萌生，易產生不平衡的負面情緒，有一種想要掌控卻掌控不住的感覺，會自己跟自己過不去、反覆糾結，容易與人唇槍舌戰或遭受言語攻擊，建議當下停止回擊，先選擇離開，冷靜後再溝通。邱彥龍老師強調，小雪期間這16天，受星象影響，九頭蛇梅杜莎凶能量發威，凡是進出口外貿、國與國間的合約容易受到限制，合作關係備受恐嚇、威脅而變質，個人方面要小心合夥人、客戶、夫妻間突然出意外或發生措手不及的變動而產生變化，特別是資金斷頭、金錢與情感間的不平衡，產生恐慌、害怕的情緒，也容易遇到言語霸凌、不道德的汙辱及令人厭惡與卑鄙的事情發生，戀愛挫折等等，嚴重會有想不開、輕生、情殺等憾事發生，建議可找信任的人說說話或暫時離開那樣的環境。邱彥龍老師建議這段期間，可多拜土地公、地基主、包公、虎爺等，並多穿紅色、葡萄柚色、黃色、米白色的服飾，擺設『長方形、四方形』的幸運物、配戴『方形』的圖騰或玉石、硃砂、珍珠、黃寶石、和闐玉、翡翠等，可增加人緣、財運、貴人運、桃花運跟事業運、化煞化災，好運倍增。由於小雪正式進入射手月，邱彥龍老師指出，對火象星座者來說，包含射手、獅子、牡羊在內都是一個加分的月份，但除火象星座外，還有雙子、雙魚、水瓶座等在內，在這個月溝通上比較容易出現問題，建議儘量減少對人惡言相向，建立彼此信任感很重要，同時千萬不要有借貸關係，只要能放過自己，提升智慧，都會受到幸運之神眷顧，讓財富與感情一起成長，未來光明。邱彥龍老師解釋，射手月對於育樂業、健身業、文化、股票、音樂、電影、運動賽事、彩券業、出生率、教育、旅遊、宗教、船務、運輸方面，都會有顯著的幫助。另外受木星、金星、火星、海王星旺運影響，淡海漁業、餐飲業、化學業、油業、酒業、宗教玄學靈性產業、律師法官司法業、銀行、金融保險、證券業、內外科醫生、醫美、藥業、黃金、印刷業、還有進出口貿易、婚喪喜慶業、活動行銷策畫、新聞傳播業等也都是走好運的行業。最後邱彥龍老師提醒，小雪期間工作方面容易出現兩種極端，一種是小人惡意中傷與攻擊，讓人有一種被困住的感覺，或因被陷害、事前溝通不良、隱瞞而導致一連串的問題發生，有走衰運的感覺，瞬間減少很多朋友與粉絲，但另外一半的人，則會覺得朋友與粉絲突然增加，創作靈感倍增、藝術天分也能充分發揮，有開悟覺醒的喜悅。