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FIBA亞洲盃資格賽第二階段賽事，中華男籃今晚在台北和平籃球館迎戰香港隊，此役我國球員精銳盡出，旅外球員悉數回歸，陣容為現役一時之選，實力和經驗都遠遠勝過對手，這一場比賽也沒有意外發生，中華隊一路領先，最終以85：55取勝。FIBA官網公布今晚中華隊與香港之戰的12人登錄名單，包含劉錚、陳盈駿、林庭謙、阿巴西、馬建豪、林秉聖、高錦瑋、胡瓏貿、周桂羽、蘇士軒、高柏鎧以及曾祥鈞；而在15人名單內此役未登錄的則是盧峻翔、游艾喆和陳冠全3人本屆亞洲盃男籃資格賽，中華隊與香港、紐西蘭以及菲律賓同組，搶分組前2名直接晉級會內賽，分組第3則拚「6搶4」的外卡資格。中華隊第一階段不敵菲律賓、紐西蘭，接下來的4戰都須步步為營，尤其剩下2戰對香港都必須贏，且贏分越多越好。香港近年實力提升不少，不過本屆名單未見歸化球員，球隊僅靠楊睿騏、惠龍兒（Duncan Reid）等主力對抗徵召順利的中華男籃，雙方實力不是一個水平的，首節中華隊在主場就以23：14領先，第二節更是以一波28：10的高潮，半場就拉開到29分的領先，馬建豪攻下12分，重回國家隊的胡瓏貿則攻下9分，中華隊基本上已底定領先優勢。易籃再戰後，中華隊9：0的攻勢走在前面，比分已經拉開到接近40分了，必賽至此基本上勝負底定，下半場雙方基本上簡單走個過場，最中華隊隊以30之差拿下勝利。此役回歸中華隊的TPBL高雄全家海神隊前鋒胡瓏貿打出優異表現，11投7中，攻下17分；今年旅日挑戰B聯賽的阿巴西攻下全隊最高的18分；歸化球員吉爾貝克15分13籃板，馬建豪13分；「CBA三俠」這場比賽不用發力，三人合拿15分，樂於讓隊友多發揮。