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▲《哈利波特》即將重拍為影集版本，原電影版的主角都已經發言表明不贊同原作者JK羅琳的立場。（圖／摘自IMDb）

曾經在風靡全球各地觀眾與讀者的《哈利波特》系列，一直是華納影業的搖錢樹，而華納探索集團也已經確定要拍攝《哈利波特》影集版，並已進入選角的過程。不過自從原著作者JK羅琳對於變性者有所疑義，激起全球跨性別族群及聲援者的憤怒後，一度《哈利波特》系列與她保持安全距離，但現在《哈利波特》影集版劇組完全不諱言羅琳的涉入很深，可是對於她的言論則抱持「她有權發表心聲」的態度，只是接演這齣影集的演員恐怕難逃被逼表態。《哈利波特》影集版原先只會碰上和電影版被比較的問題，現在多了JK羅琳態度激起眾怒的問題，原先不少身為《哈利波特》粉絲的跨性別族群及支持者，很難不將作品與作者本身綁在一起，想要單純只享受魔法世界的美好，然而想到JK羅琳又不免火冒三丈，反倒讓愉快的心情被破壞。至於這些群眾之外，其他觀眾倒是沒那麼反感，起碼《哈利波特》的魔法世界依舊吸引人，大家更好奇過去電影受限篇幅沒辦法拍出來的原著內容，影集版是否真能呈現？有觀察家是覺得《哈利波特》影集版不至於被JK羅琳影響太多，然而演員們恐怕難逃被逼表態，特別是現今網路發達，一點點的細微言論都很容易被無限擴張、放大，造成反彈聲浪，更何況JK羅琳本身的言論就很爭議，若是演員們想避談這一題，又會被網友們安上「贊同她論點」的罪名，動輒得咎，也許沒那麼容易過關。