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2024年11月21日，在東京巨蛋舉行的WBSC世界棒球12強賽超級循環賽首戰中，晚間由日本隊迎戰美國隊，洛杉磯道奇隊明星球員大谷翔平的翻譯Will Ireton出現在場邊，立刻成為焦點。比賽期間，電視轉播畫面捕捉到Ireton在觀眾席上觀賽的身影，引發了日本球迷的熱烈討論。球迷的驚喜與猜測穿著棕色襯衫，神情輕鬆地觀看比賽。他的現身立刻成為熱話，網友紛紛在社交媒體上留言：「大谷的翻譯居然也來了！」、「會不會大谷也來了？」、「Ireton這麼忙，還抽空來看比賽嗎？」有些人則猜測他可能有其他目的，例如：「是不是來關注道奇旗下的選手？」「難道和球員的招募相關？」。有球迷們也很好奇，明天就是美國職棒大聯盟（MLB）年度最有價值球員（MVP）的獎項宣布日，而大谷翔平是國聯MVP的熱門人選，因此Ireton今天出現在東京，那麼明天誰來幫大谷翻譯？甚至出現大谷可能也在日本說法。Ireton這一季因為成為大谷翔平翻譯，而讓他曝光率大，球迷對他的高度關注也反映了大谷在全球棒球迷中的巨大影響力。美國職棒的MVP得主預計在台灣時間11月22日早上公布。大谷過去曾在2021、2023年拿下美聯年度MVP，本季靠著54轟59盜的亮眼成績，有望獲得生涯首座國聯MVP，這也會是他生涯第3座MVP獎盃。