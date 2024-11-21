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▲柳炳宰（左）近期被爆出熱戀圈外女友李宥廷（右）。（圖／IG dbqudwo333、rijeongan）

▲李宥廷因為清純的長相而在《戀愛捕手4》上備受矚目。（圖／IG rijeongan）

韓國喜劇演員柳炳宰，今年才36歲卻頗有知名度，招牌的落腮鬍讓他的樣貌非常討喜，而出道至今從沒爆出過緋聞的他，近期卻被韓媒爆料其實早有穩定交往的女友，而對方的身分還是《戀愛捕手4》的嘉賓李宥廷（이유정），長得非常漂亮，還有些神似女神韓韶禧，對此經紀公司曖昧回應：「無法得知藝人的私生活，無法知道是否有在交往。」據悉，柳炳宰日前就被爆出正和圈外女友熱戀中，沒想到粉絲竟當起偵探，指出柳炳宰時常按讚《戀愛捕手4》嘉賓李宥廷的社群貼文，兩人疑似正在交往，對此柳炳宰所屬的經紀公司Black Paper並未證實消息，不過也曖昧回應：「無法得知藝人的私生活，無法知道是否有在交往。」而被點名的李宥廷，也掀起網友熱議，事實上她今年才剛滿27歲，非常年輕，目前從事美容講師，同時也是一名DJ，而她深邃的五官和白皙的肌膚，也讓她當時在節目《戀愛捕手4》上頻被熱議非常有明星相，和女神金泰希、韓韶禧非常相像，而粉絲在得知喜訊後，也紛紛為柳炳宰和李宥廷送上祝福：「恭喜」、「很般配！」