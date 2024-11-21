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中華隊在2024年第三屆WBSC世界12強賽事打進超級循環賽，今（21）日以0：2輸給委內瑞拉，明天對上美國隊有必須要贏的壓力。美國隊這一屆打線實力均衡，有力量型、也有速度型選手，其中開路先發Chandler Simpson是個「狠角色」，本次賽會他6戰敲出11支安打、打擊率5成，還完成6次盜壘，連日本教練團都特別戒備他的跑壘，值得多加注意。中華隊這次征戰12強賽，大部分比賽都是由旅美的林家正蹲捕，他的配球相當有水準，經驗和變化兼具，「Framing」技術也是一流。為了讓投手更有信心，他多數時候採取單膝蹲捕的姿勢，以更好的接捕。不過如此，將犧牲第一時間傳往二壘的時間，若是讓有腳程的球員上壘，可能壓力會比較大。而Chandler Simpson就是這樣一名選手，他生涯在小聯盟累計206盜，光是本季在高階1A和2A、110場比賽就完成104盜，壘上破壞力驚人。在今天對美國賽事之前，日本主帥井端弘和受訪時也表示，「對方有速度快的選手，也有力量型的選手，整體來說非常均衡。我們必須避免任何失誤，這才是最重要的。」投手教練吉見一起也強調：「對方可能會採取短打戰術，我們必須盡可能不讓他們發揮腳程的優勢。」擔任主戰捕手呼聲高的坂倉将吾也不敢大意，他本賽季的盜壘阻止率為38.5%，在中央聯盟排名第三。他表示：「日本的投手在快速投球與牽制方面都非常優秀。我們將做好充分的對策，攜手應對對方的速度戰術。」今天日本對Simpson嚴加戒備，他4打數1安打，沒有盜壘。