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▲此役回歸中華隊的TPBL高雄全家海神隊前鋒胡瓏貿打出優異表現，11投7中，攻下17分，率中華隊85：55擊敗香港。（圖／中華籃協提供）

▲中華男籃想要打敗紐西蘭、菲律賓這種亞籃一線球隊等級對手，就得增加禁區攻擊比重和戰術，更多走底線，甚至在高位擋拆後切中路直搗禁區，伺機再分兩翼，這才是中華隊在進攻端要學會套路。（圖／中華籃協提供）

2025亞洲盃男籃資格賽中華男籃主場迎戰香港，中華隊打出水準之作，85：55輕取香港。中華隊目前在分組預賽1勝2敗，輸紐西蘭、菲律賓，贏香港，中華隊將與同組三隊再交手一次，分組前二直接取得2025亞洲盃參賽資格，分組第三還有機會打「六搶四」爭取最後四個參賽權。這場球中華男籃組成相當完整，歸化球員213公分中鋒高柏鎧（Brandon Gilbeck）第一次代表中華男籃在亞洲盃資格賽出賽，旅外球員陳盈駿、林庭謙、劉錚、林秉聖、曾祥鈞、阿巴西全部歸隊，本土精英高錦偉、馬建豪、胡瓏貿、周桂羽、蘇士軒都在陣中。中華隊實力原本就在香港之上，加上歸化球員+旅外球員精英國手全數歸隊，這支中華隊是近年來少見完整陣容。中華隊25日將在客場打紐西蘭，上次交手中華隊撐到第四節才崩盤，前三節打得非常糾纏，最終輸20分。全民期待陣容最完整中華隊，努力拚機會在紐西蘭客場拿下幸運一勝。中港之戰比賽一些細節跟大家分享：1、香港前三節得分分別只有12、10、12，香港三節打完只得34分，中華男籃打出少見最高強度防守。強硬防守是中華男籃立足亞籃最重要意識和本錢，香港實力不強，但中華隊能打出這種防守團隊和表現，中華男籃義大利籍教練圖奇（Gianluca Tucci）整合執教功力得記上一筆。2、香港全場抓下41個籃板球，其中有11個進攻籃板，比中華隊39個(6個進攻籃板)更多更狠更玩命，中華隊最多領先40分，鬆懈難免，但保護籃板意識和拚搶二波決心，一直是中華隊最不足最弱罩門。打國際賽首重防守+二重強硬，中華隊心須打得更狠更硬，才能在對上紐西蘭、菲律賓打出更好狀況和對抗性。籃板球和進攻籃板+防守都是展現強硬球風最關鍵表現，中華隊還需要再提升強硬打法和強悍風格。3、香港投籃命中率3成，三分命中率2成86，都是中華男籃在國際賽防守少見經典之作。4、中華男籃三分球32投13中，三分命中率4成06，這是水準之作，兩分球只出手31次。禁區攻擊比重偏少，高柏鎧在禁區要球+接應+攻擊籃下比重還是太少，高柏鎧需要在靠近籃框位置或擋拆後下滑接應球，在禁區得到更多傳球，迫使對手內線感受到壓力和攻擊，中華隊外圍才能創造更多出手空間。中華隊一向不習慣往禁區和走底線攻擊，偏偏中華隊從來就不是三分瘋大隊，中華男籃想要打敗紐西蘭、菲律賓這種亞籃一線球隊等級對手，就得增加禁區攻擊比重和戰術，更多走底線，甚至在高位擋拆後切中路直搗禁區，伺機再分兩翼，這才是中華隊在進攻端要學會套路。贏香港只是一場勝利，中華男籃不能滿足，去紐西蘭狠狠踢主人屁股，打得強硬夠狠，這才是中華男籃需要展現球路與國家隊文化。