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▲NewJeans直播爆料聽到HYBE工作人員叫其他人無視她們。（圖／NewJeans IG）

▲閔熙珍認為再繼續努力只是浪費時間，決定辭去ADOR的社內理事職務，並與母公司HYBE解除合約。（圖／閔熙珍 IG）

韓國人氣女團NewJeans，由於製作人閔熙珍與母公司HYBE娛樂鬧翻，導致NewJeans在HYBE娛樂內處境尷尬，更有成員控訴遭遇職場霸凌。然而，韓國雇傭勞動部（下稱勞動部）昨（20）日宣布，NewJeans成員不屬於《勞動基準法》規定的勞動者，因此申訴職場霸淩不成立，已結案處理。NewJeans成員Hanni（范玉欣）曾於9月開直播透露，公司其他團體的經紀人當眾指示「無視Hanni」，粉絲向韓國勞動部舉報此事，韓國勞動部展開調查，Hanni於10月25日以關係人身分出席聽證會，陳述所受委屈時一度落淚。根據《韓聯社》報導，勞動部下轄首爾地方勞動廳西區分廳表示，根據《勞動基準法》，勞動者是以取得報酬為目的從事勞動的人員。但從Hanni與東家簽署的專屬合同內容和性質看，很難將其看作法律規定的勞動者。Hanni和東家是對等的合同關係，各自作為合同主體履行合同義務，因此難以視為Hanni受到資方的指揮和監督。勞動廳方面還指出，Hanni和公司按合同分配Hanni的演藝活動收益，該款項並非以勞動為代價的報酬，且Hanni繳納營業稅，而非勞動所得稅，多方舉證Hanni不屬於「勞工」。對此，根據《BBC》報導，長期研究K-pop文化的韓國釜山大學助理教授塞吉（CedarBough Saeji）表示，這樣的結果「完全不公平，但並不令人意外」。塞吉認為，韓國偶像藝人的工作「在情感上和生理上都令人疲憊不堪」，工作時間非常長，沒有明確規定的休息時間，而韓國政府機構也並未替他們打造人道的工作條件。首爾的崔承煥（Chunghwan Choi，音譯）律師表示，韓國目前沒有專門的法律為名人或藝人的工作權利提供保護，「這突顯了迫切需要進行改革，以解決娛樂業長期存在的問題」。NewJeans的製作人、ADOR前代表閔熙珍20日宣布解除與HYBE娛樂的股東合約、辭去ADOR事務所內部理事的職務，痛批HYBE「道德敗壞」，稱繼續付出努力只是浪費時間，因此決定做出了斷。