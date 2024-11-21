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世界棒球12強賽超級循環賽，中華隊首戰0：2遭委內瑞拉，明（22）日對上勁旅美國隊，中華隊依舊不是派出王牌左投林昱珉，而是推派左投陳柏清擔綱先發，期待從美國手中搶下複賽首勝。陳柏清效力於中職台鋼雄鷹，本季19場出賽，包括18場先發，繳出6勝10敗、防禦率3.53成績單。作為台鋼唯一入選12強國家隊的成員，陳柏清在預賽擔任抗日先發，主投3.1局被擊出2安打失掉3分，包括挨了1支全壘打，投出3次保送、1次三振。美國隊前兩屆分別收亞軍、殿軍，本屆依舊人才濟濟，匯集多名職棒百大新秀，搭配擁有大聯盟經驗的老將，被看好擁有奪冠實力，尤其打線前兩棒和中心打者相當可怕。由於林昱珉複賽維持「投1休4」節奏，因此可能只能再登板1場，在首戰委內瑞拉及美國都並未擔任先發，目前只剩下複賽第3戰對陣日本，以及季、冠軍戰先發，就看總教練曾豪駒、投手教練林岳平如何安排。