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▲YOASOBI宣布韓國場演唱會嘉賓為NewJeans、AKMU。（圖／YOASOBI X）

▲YOASOBI台北演唱會門票歷經三輪抽票，依然有粉絲抽不到票進場。（圖／YOASOBI X）

日本雙人音樂組合YOASOBI將於明年2月8日、9日第一次登上台北小巨蛋，首波售票高達60萬人登記搶購2萬張實名制門票，又經歷了第二、三輪的「敗部復活」抽選後，依然有許多粉絲無票入場，人氣十分驚人。而他們的亞洲巡演在12月正式開跑，首站先前往韓國，將於12月7日、8日開唱，今（21）日公布兩日嘉賓名單，是NewJeans、AKMU（樂童音樂家），讓網友直呼：「會不會太賺！」YOASOBI今日在X（推特）上宣布，韓國場次12月7日的嘉賓為NewJeans、12月8日則是AKMU（樂童音樂家），許多台灣人看了紛紛喊話太羨慕，還開始準備看機票、售票網，不過目前韓國場也是完售狀態，只能等待他人零星退票時才有機會購買。本次巡演是YOASOBI的第二次亞洲巡迴，也是出道以來最大規模的一次巡演，從12月7日、8日的首爾站開跑，接著前往香港、曼谷、台北、上海、新加坡、雅加達7個城市進行14場公演。今年初也曾到台灣開唱的他們，當時地點為僅能容納2000人的新莊Zepp New Taipei，引起不少粉絲抱怨「座位嚴重不足」，然而明年移師小巨蛋還已連辦兩場，依然是一票難求。而還沒有台灣場演唱會票的粉絲還有最後機會，主辦單位宣布將於11月24日上午11點，在「Ticket Plus 遠大售票系統」開放一般售票，實名販售不到百張的未結帳票券，一人限購一張，雖然預計也將會是一場激烈搶票戰，歌迷們想在台灣看到YOASOBI，務必把握最後購票機會。